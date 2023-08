Toronto révoque le permis d’un festival érythréen par mesure de sécurité

La Ville de Toronto a révoqué samedi soir le permis d’un festival de la communauté érythréenne au parc Earlscourt dans l’ouest de la ville après que des affrontements ont eu lieu à l’endroit plus tôt en journée, causant plusieurs blessés.

Dans un communiqué, le porte-parole de la Ville de Toronto, Russell Baker, affirme que la décision a été prise pour des raisons de sécurité publique. Au départ, le permis avait été accordé pour la tenue d’événements de samedi à lundi.

La Ville travaille avec les organisateurs de l'événement pour mesurer l'impact que cette suspension pourrait avoir sur les participants et les activités du festival. La ville ne tolère ni ne cautionne aucune forme de violence , déclare M. Baker.

Il note que le festival a eu lieu chaque année au parc Earlscourt depuis des années avant les incidents de samedi.

Le président de l’organisme organisateur du festival, Lambros Kyriakakos, s’est dit déçu par cette décision.

En gros, ce qu’ils nous disent c’est que lorsque quelqu’un vient à votre rassemblement pacifique pour vous frapper et blesser neuf personnes, puis menacer de vous frapper, de blesser et de terroriser des enfants et des personnes âgées, il a le droit et le pouvoir de mettre fin à un événement , déclare-t-il.

Nous sommes les victimes dans cette histoire. Nous avons huit blessés. Nous avons réagi de façon pacifique à cette violence.

M. Kyriakakos affirme qu’un autre événement du festival prévu dimanche soir dans un hôtel Sheraton de Toronto ira de l’avant comme prévu.