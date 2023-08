Des chercheurs américains sont de plus en plus inquiets en raison de l'expansion d’un champignon très virulent. À cause des changements climatiques, les cas d’infection au Coccidioïde, aussi appelé « cocci », augmentent aux États-Unis et le champignon pourrait même remonter jusqu’au Canada.

Le cocci se cache notamment dans les sols de l’Arizona et de la Californie, où la température est très chaude. Ce micro-organisme hautement pathogène est invisible à l'œil nu.

Ce champignon cause une infection mycosique aux poumons endémique dans les parties semi-arides du sud-ouest des États-Unis, du nord-ouest du Mexique et dans les zones désertiques des Andes, note le comité consultatif Médecine interne infectieuse tropicale (MiiT). On l'appelle la coccidioïdomycose.

Au cours des dernières années, le nombre de cas signalés dans le nord de la vallée de San Joaquin et dans le sud de la Californie n’a cessé d’augmenter, traînant avec lui une certaine inquiétude.

Un territoire qui va doubler

En raison des changements climatiques, ce champignon pourrait mettre à risque des millions de personnes en Amérique du Nord. Des experts estiment que le territoire du cocci va s'agrandir au cours des prochaines décennies, voire doubler.

Selon les chercheurs de l'Université de l'Arizona, l’augmentation des cas serait liée aux cycles sécheresse-averse. Pendant une période de sécheresse, le champignon est souvent moins actif, mais il se développe une fois que les pluies reviennent, explique le directeur de la santé publique de la Californie, le Dr Tomás Aragón.

En Californie, des cycles pluriannuels de conditions sèches suivies d'un hiver humide augmentent la transmission de la coccidioïdomycose, en particulier dans les régions historiquement plus humides. Après les pluies record des dernières années en Californie, les inquiétudes sont donc nombreuses.

La contraction de la maladie se faisant majoritairement en inhalant des spores de ce champignon; le développement immobilier et l’activité humaine sont aussi à pointer du doigt. Ces activités, remuant le sol, libèrent des spores aéroportées du champignon microscopique dans l’air avec les poussières du sol soulevées par le vent.

La fièvre du désert

La coccidioïdomycose, également connue sous les noms de fièvre de la vallée ou fièvre du désert, est la plupart du temps asymptomatique. Non contagieuse, elle peut évoluer tardivement après une longue phase de latence, affectant non seulement les poumons, mais aussi le système nerveux, les os, les articulations et les glandes surrénales, selon le programme de surveillance des maladies émergentes ( ProMED ). De 5 à 10 % des patients peuvent présenter des problèmes respiratoires à long terme et 10 % des cas sont même mortels.

Le cocci entraîne généralement des symptômes, qui peuvent durer un mois ou plus, tel que des douleurs thoraciques, de la toux, de la fièvre et de la fatigue.

Les personnes les plus susceptibles d'être infectées sont celles qui sont en contact étroit avec la saleté ou la poussière. Ainsi, comme pour toutes les mycoses d'origine environnementale à transmission aérienne, la prévention de la coccidioïdomycose repose sur la maîtrise de l'empoussièrement notamment durant les travaux de terrassement, de démolition, et lors des tempêtes de sable.

L'agriculture, la construction, l'aménagement paysager, le jardinage, la recherche de fossiles et l'usage d'un véhicule tout-terrain sont des causes énumérées par Santé Canada. Dans de rares cas, la fièvre du désert peut aussi s'infiltrer par une lésion cutanée, précise l'Agence de la santé publique du Canada.

Résistance aux traitements antifongiques

Ouvrir en mode plein écran Illustration 3D d'une spore fongique. Photo : iStock / Dr_Microbe

En plus d'être difficile à détecter, le cocci résiste aux traitements antifongiques. Il n’y a donc pas moyen d’en guérir pour l’instant.

Depuis les années 1960, de nombreuses recherches sont menées pour tenter de développer un vaccin préventif contre ce champignon, ou encore des médicaments antifongiques auxquels il ne résisterait pas.

Le champignon indésirable est le parfait exemple d'une des grandes menaces pour l'humanité, selon l'Organisation mondiale de la santé : la résistance aux antibiotiques.

Ce problème croissant pourrait causer la mort de 10 millions de personnes dans le monde en 2050, selon une étude (Nouvelle fenêtre) financée par le gouvernement du Royaume-Uni, soit plus que le nombre de décès annuels attribuables au cancer.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin