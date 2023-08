Conflit de travail : la pénurie se fait sentir dans les magasins d’alcool au Manitoba

Le conflit de travail entre les employés de magasin d’alcool et la Société manitobaine des alcools et des loteries se poursuit et plusieurs Manitobains se disent frustrés par la pénurie de produits alcoolisés qui persiste.

Depuis le 19 juillet dernier, le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) qui représente près de 1400 employés mène une grève sélective, car les employés de magasin d’alcool sont sans contrat depuis mars 2022.

Ces derniers demandent une hausse salariale de 3,3 %, alors que la société de la Couronne leur propose une augmentation de 2 %.

Au fil de la semaine, la société de la Couronne a indiqué que plusieurs magasins d’alcool allaient fermer leurs portes et en date de dimanche, ce chiffre s’élevait à 18.

À Winnipeg, 15 des 20 magasins d’alcool sont fermés à cause du lock-out.

Liste de magasins qui sont fermés à cause du lock-out : Burns Creek

Charleswood

Tyndall Market

True North Square

Flin Flon

Rivergrove

Southglen

Dominion Shopping Centre

Transcona Square

Brandon South

Madison Square

Brandon

St. Anne’s

Gateway

Sargent Park

Rendeers

Park West

Bison Drive

Le président de MGEU , Kyle Ross, se dit déçu par les mesures adoptées par la société de la Couronne.

Il est clair maintenant que la Société manitobaine des alcools et des loteries veut seulement gagner la partie, au lieu de faire ce qui est juste , affirme-t-il.

Nos membres ne méritent pas d’être punis aussi sévèrement par des lockout, alors qu’ils demandent de meilleures conditions de travail.Ils méritent une augmentation de salaire juste pour faire face à la hausse du coût de la vie , ajoute-t-il. Les employés de magasin d’alcool commencent leur carrière avec un salaire de 14,91 $, alors que le salaire minimum passera à 15,30 $ de l’heure en octobre.

Des Manitobains face à la pénurie

La Manitobaine Brianna Herlick avait hâte d’ouvrir une bouteille de vin au cours de la longue fin de semaine.

Ses espoirs se sont envolés quand elle s’est rendue au magasin d’alcool Rivergrove, samedi, et qu’elle s’est retrouvée devant une porte fermée.

Ça aurait été tellement bien d’avoir une bouteille de vin, car la semaine a été dure , affirme Brianna Herlick.

C’est très inconvénient pour les gens quand ils ne savent pas quels sont les magasins qui sont ouverts, ceux qui sont fermés et ceux qui ont ce dont ils ont besoin, affirme Rachel Cherwinski, une cliente du magasin Rivergrove qui est aussi rentrée chez elle bredouille.

La directrice générale du magasin Norwood Beer Store, Haley Collen, indique que les ventes ont augmenté depuis la fermeture des magasins d’alcool gérés par la société de la Couronne.

Elle ajoute que son magasin a fait entre 20 000 $ à 25 000 $ de plus au cours des trois derniers jours à cause de la grève et aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers qui ont eu lieu à Winnipeg.

Haley Collen indique qu’elle fait de son mieux pour garder les étagères de son magasin rempli, en cherchant des points de vente autres que les magasins d’alcool de la société de la Couronne, comme des brasseries ou des distributeurs locaux.

Elle ajoute que plusieurs de ses clients semblent frustrés de ne pas pouvoir trouver les produits qu’ils veulent.

Avec les informations d’Esther Morand