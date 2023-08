Un premier festival international d’art éphémère à la craie à Moncton

Certains des plus grands peintres de rue d’Amérique du Nord sont réunis jusqu’à lundi dans le centre-ville de Moncton, pour réaliser des peintures à la craie géante dans la rue.

Il s’agit du premier Festival international de peinture de rue à Moncton.

Ce type de festival, où l’on utilise la craie et les pastelles comme médium, a vu le jour en Italie et a gagné en popularité à l’international. Plusieurs artistes de rues — dont certains sont à Moncton ce week-end — créent des œuvres de toutes les formes, parfois en 2D, parfois en 3D.

C’est intense, il y en a qui sont 24 pieds de large , lance l’organisatrice du festival et aussi productrice de Downtown Moncton centre-ville, Mélissa Drisdelle.

Ouvrir en mode plein écran Joel Yau, de San Rafael, en Californie, fait une peinture à la craie. (Archive) Photo : Gracieuseté : Joel Yau

Craies obligent, ces chefs d’œuvres de rues sont éphémères.

Du jour au lendemain, quand la rue ouvre, tout disparaît , dit Mélissa Drisdelle. Les gens commencent à conduire par-dessus les œuvres.

Des artistes internationaux et locaux

Parmi les artistes qui participent au festival, on compte Joel Yau, de la Californie. Ce dernier a par le passé créé des reproductions grand format en 2D ainsi qu’en 3D tout autour du globe, comme à Hong Kong, en Allemagne, au Mexique et aux Pays-Bas.

Également de la Californie, les artistes de rue Wayne Renshaw, Cheryl Renshaw et Lorelle Miller sont à l’œuvre à Moncton ce week-end. Jeanie Burns de la Floride, Katie Runde Middlebury du Vermont et Shawn McCann Crystal du Minnesota sont aussi du lot.

Ouvrir en mode plein écran Œuvre d'art originale : Marcel van Luit. Reproduction de l'œuvre à la craie : Jeanie Burns. (Archive) Photo : Gracieuseté : Ville de Moncton

Quelques peintres néo-brunswickois participent également à ce tout premier festival de peinture de rue de la ville, comme Nathalie Martin, de Dieppe, Abigail Reinhart de Saint-Jean, Ji Hyang Ryu de Riverview, Michelle Tobin-Forgrave de Miramichi, Jesse-Lynn Jenkins de Sussex, et Allie Howe de Miramichi.

Le Rock & Roll à l’honneur

Le festival devait commencer samedi, mais la pluie a repoussé sa tenue de 24 h.

On voulait vraiment célébrer la fête du Nouveau-Brunswick avec les arts et un événement familial et communautaire , souligne Mélissa Drisdelle.

Ouvrir en mode plein écran Une peinture à la craie d'Elvis Presley réalisé par l'artiste Joel Yau, de San Rafael, en Californie. (Archive) Photo : Gracieuseté : Joel Yau

Le thème du festival, L’histoire du Rock & Roll, fait écho au concert de Guns N’ Roses qui a eu lieu samedi soir, à Moncton. Ça va très très bien avec notre thème , dit Mélissa Drisdelle.

Les œuvres à la craie seront inspirées de la musique. Il y en a quelques-uns que ce sera des artistes qu’on reconnait bien , lance-t-elle.

Un événement familial

Le Festival international de peinture de rue à Moncton a lieu du 6 au 7 août à la place Downtown et sur la rue Canada, au centre-ville.L’entrée est gratuite.

En plus de voir les artistes créer leur œuvre en action, le public peut s’attendre à des performances musicales en soirée et l’accès à des kiosques marchands.

Ouvrir en mode plein écran L'œuvre de Wayne et Cheryl Renshaw, artistes de Santa Clara, en Californie. Photo : Wayne et Cheryl Renshaw

Une zone est aussi prévue pour les enfants, qui auront accès à des craies pour dessiner sur un tronçon fermé de la rue Canada.

Si on voit des enfants qui sont inspirés par les arts et qu’on voit vraiment le sens de communauté qui est créée, pour moi, c’est ça qui est gagné , partage Mélissa Drisdelle, qui souhaiterait que le festival devienne un événement annuel.

À noter que toutes les photos de cet article sont des archives des artistes qui participent au festival et ne sont pas des photos qui ont été prises à Moncton.

Avec les informations d'Anne-Marie Parenteau