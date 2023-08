Une manifestation est prévue dimanche avant-midi à Lac-des-Plages, en Outaouais, en opposition au projet minier La Loutre.

Le Comité citoyen d’opposition au projet minier La Loutre, qui organise cet événement, s’attend à ce qu’une centaine de personnes prennent part à cette marche de solidarité , incluant des citoyens provenant des municipalités environnantes.

Cette mobilisation citoyenne a d’abord pour but de démontrer au gouvernement et aux investisseurs privés que le projet minier La Loutre de la compagnie Lomiko Metals Inc. basée à Vancouver ne bénéficie aucunement du consentement des communautés qui vivent à proximité , indique le communiqué annonçant l’événement.

Comme élu, je reçois le signal de la population de Lac-des-Plages qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale pour un tel projet minier. C’est pourquoi notre conseil a déjà adopté une résolution d'opposition au projet minier La Loutre , affirme le conseiller municipal de Lac-des-Plages Paul Bourgeois, responsable du dossier environnement à la Municipalité.

La campagne d'affichage du Regroupement de Protection des Lacs de la Petite-Nation à Lac-des-Plages en 2022 (Photo d'archives)

Cette marche vise aussi à souligner le premier anniversaire de l’offensive menée par 21 municipalités de la MRC de Papineau contre l’exploitation minière en Outaouais.

Une campagne d’affichage avait alors été lancée pour s’opposer aux projets d’exploitation minière du graphite dans la région. Un an plus tard, les affiches incompatible avec l’activité minière sont toujours visibles dans les municipalités de la MRC de Papineau qui ont pris part à ce mouvement.

Des discussions sont en cours avec d’autres municipalités et organismes qui souhaitent s’ajouter à la campagne , est-il écrit dans le communiqué.

En pleine campagne électorale québécoise en septembre 2022, Mathieu Lacombe de la CAQ dans la circonscription de Papineau avait rencontré les opposants à la mine de graphite Lomiko. (Photo d'archives)

Le cabinet du ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, a indiqué jeudi, dans un courriel à Radio-Canada, que celui-ci n'allait pas être disponible pour commenter le dossier d'ici dimanche en fin de journée.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, n'était pas non plus disponible pour une entrevue dimanche. Dans une déclaration par courriel, son cabinet soutient que les projets miniers du Québec doivent être réalisés selon des standards exemplaires et susciter l’acceptabilité sociale de la population .

Afin d’atteindre ces deux objectifs, le projet de mine La Loutre devra donc éventuellement être soumis au BAPE , où les préoccupations de la coalition ainsi que celles de la population pourront notamment être entendues.

Plusieurs associations, regroupements et associations en Outaouais et dans d’autres régions demandent au gouvernement provincial d’imposer un moratoire sur les claims miniers, ce que Québec a refusé en mars dernier.

Puis, en mai, la ministre Blanchette Vézina a indiqué qu’elle envisageait de modifier la Loi sur les mines et qu’auraient lieu d’autres journées de consultations publiques sur l’encadrement de l’activité minière.

Le rapport-synthèse de la consultation pour un développement harmonieux de l’activité minière sera rendu disponible dans les prochaines semaines, a rappelé, dimanche, le cabinet de la ministre.

