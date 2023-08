Yellowknife installe des gicleurs, la route 3 vers Behchokǫ̀ est fermée à cause du feu

La route 3 entre Yellowknife et Behchokǫ̀ est à nouveau fermée en raison d'un feu de forêt. Dans une mise à jour publiée samedi après-midi, les autorités expliquaient que le feu devait atteindre « de façon imminente » la route depuis le côté nord entre les kilomètres 283 et 288.

Plus tôt, NWT Fire a déclaré s'attendre à ce que le feu de forêt brûlant vers Yellowknife s'étende entre 5 et 10 kilomètres à l'est et au sud samedi, et qu'il soit très probable qu'il atteigne la route 3, la seule liaison routière de la ville avec le reste du territoire, dans l'après-midi ou en début de soirée.

Malgré la croissance du feu, NWT Fire assure que Yellowknife n’est pas en danger. Alors que les colonnes de fumée dues au comportement attendu du feu aujourd'hui seront très visibles, elles ne sont pas aussi proches qu'elles en ont l'air.

La zone brûlée par le feu a atteint près de 114 500 hectares. Vendredi après-midi, le territoire a lancé un ordre d’évacuation pour les propriétaires entre les kilomètres 284 et 306, dont ceux de la zone de Boundary Creek.

Le feu ne s'est pas approché de Boundary Creek. Atteindre Boundary Creek est peu probable aujourd'hui, mais pas impossible , indique la mise à jour. Si vous n'êtes pas encore parti, faites-le pour votre sécurité.

NWT Fire a ajouté que des avions-citernes continuent à affronter le feu tant que la visibilité le permettra . Des équipes continuent également d'installer des gicleurs et d'utiliser du gel spécialisé pour tenter de protéger les bâtiments le long de la route.

Samedi après-midi, la Ville de Yellowknife a assuré travailler avec le gouvernement territorial pour atténuer tout risque futur pour Yellowknife . Cela comprend notamment l'installation de gicleurs et la création de zones coupe-feu à l'ouest de la ville.

Les résidents pourraient voir de gros équipements fonctionner dans ces zones lorsque les équipes commencent leurs opérations , peut-on lire dans une mise à jour de la ville, qui réitère, elle aussi, que Yellowknife n’est pas en danger et que ce ne sont que des mesures de précaution.

Avec les informations de Francis Tessier-Burns