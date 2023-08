Une plaque pour honorer les Bouvier, une famille pionnière de Saint-Georges, est dévoilée

Une plaque pour honorer la famille Bouvier, l'une des familles importantes dans le développement du village de Saint-Georges, située sur les berges du lac Winnipeg, a été dévoilée samedi au parc nommé au nom de la famille derrière la bibliothèque Allard.

Cet événement a eu lieu dans le cadre des célébrations des 120 ans de la paroisse de Saint-Georges qui ont lieu cette fin de semaine dans le village francophone situé à environ 120 kilomètres au nord-est de Winnipeg.

Un document de la Société historique de Saint-Boniface indique qu'en 1930, Éméric Bouvier entament la construction du magasin général à Saint-Georges. Jusqu'en 1983, son fils Aimé gère le commerce. L'édifice est démoli en 1998, peut-on lire dans le document.

Une trentaine de cousins et descendants d’Éméric et de son épouse Anne-Rose Bouvier se sont rassemblés samedi pour le dévoilement de la plaque, sur le lieu même où leur ancêtre faisait des affaires.

Claude Boisjoli, l'un des petits-fils d'Éméric et d'Anne-Rose Bouvier, est heureux de voir Saint-Georges honorer davantage sa famille.

C’est une journée très spéciale qu’on n’oubliera certainement pas , lance-t-il. On est pas mal fier de voir ce qui est arrivé du terrain du magasin qui est désormais une bibliothèque.

Roger Bouvier, également un petit-enfant des pionniers, rappelle que les 6 enfants du couple ont géré le magasin à un moment où un autre de l'existence du commerce.

On avait seulement le nom des hommes sur les plaques qu'on avait. J'avais promis que les cinq filles devraient être reconnues, parce que toute la famille a pris part au commerce , relate-t-il.

Suzanne Sawchuk, une autre membre de la famille Bouvier, se réjouit de l'honneur à sa famille. La journée a servi à se replonger dans le temps passé dans le village, elle qui est retournée voir les lieux de son enfance.

Ça fait chaud au cœur parce que ça fait tellement longtemps qu’on est parti d’ici, on a été élevé dans un beau petit village

Naissance de la paroisse en 1903, les premiers colons s'installent à Saint-Georges 20 ans plus tôt

En 1903, la nouvelle paroisse, baptisée Saint-Georges de Châteauguay, est créée.

Le nom Georges , est choisi par Mgr Taché et commémore l’aîné des premiers colons et le premier enfant né dans la mission. Châteauguay fait référence au lieu d’origine des familles pionnières.

Le site de la future paroisse de Saint-Georges est choisi en 1879 par le père Joachim Allard, né à Châteauguay, qui dessert la mission de la communauté autochtone de Fort Alexander avec le père Joseph-Alfred Dupont.

Les deux Oblats invitent des membres de trois familles canadiennes-françaises, originaires des paroisses de Sainte-Martine et de Saint-Urbain, dans le conté de Châteauguay au Québec, à former le début d’une colonie.

Il s’agit des familles de Louis Vincent et de Georges Chèvrefils, ainsi qu’Ephrem Dupont et son frère Omer, qui arrivent au début des années 1880 et prennent des terres.

Source : Société historique de Saint-Boniface