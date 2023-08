Le festival d’art urbain BUMP commence par une fête et des graffitis

Le festival d’art urbain du Beltline Urban Mural Project, le festival BUMP, a officiellement commencé samedi. Lors de cet événement, qui aura lieu jusqu'à la fin du mois, une quarantaine d'artistes vont peindre des murales et des graffitis sur des murs de bâtiments du centre-ville de Calgary.

Peter Oliver, de l'association communautaire de Beltline, dit que le festival d'art urbain donne vie aux bâtiments insipides d'un quartier qui n'est actif que lorsque les employés de bureau s'y ruent du lundi au vendredi.

Ouvrir en mode plein écran La promenade en bois a été allongée pour qu'elle fasse tout le tour du périmètre. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Nous célébrons la création de nouvelles œuvres d'art publiques comme des murales et, dans cet espace en particulier, les graffitis , dit-il.

L'espace « particulier » est le dernier étage d’un stationnement du centre-ville utilisé par les organisateurs du festival depuis la pandémie comme lieu de célébration et de création pour les graffeurs.

Ouvrir en mode plein écran Les graffeurs utilisent plus de vingt bombes de peinture pour compléter leurs œuvres. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Six graffeurs en tout ont été invités pour participer au lancement du festival. Leur mission est de recouvrir un morceau de béton qui leur a été confié. Un de ces graffeurs vient de Saskatoon. Jayde Wiz Won Goodon est tatoueur de profession, mais l’art du graffiti est une passion qu’il a commencée au secondaire.

Selon lui, un festival urbain change la perception que les gens ont de cette forme d’art. Les gens viennent avec leurs enfants, c'est bien, ça permet de montrer que le graffiti est aussi de l’art , se réjouit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le graffeur Wiz Won participe pour la première fois au festival BUMP. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Le lancement du festival dans le stationnement transformé a attiré des Calgariens qui aiment que cet espace soit devenu une galerie d’art urbain. Les nouveaux graffitis se marient à ceux créés les années précédentes.

Ouvrir en mode plein écran Les bombes de peinture sont envoyées au recyclage. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Je crois que Calgary est en train de changer, je suis née ici. J’ai grandi ici et l’ambiance au centre-ville est différente. Il y a plus de choix. J’ai juste grandi avec le festival du lilas, le Stampede et le festival de la musique folk et c’était tout. Mais maintenant, il y a plus de festivals qui attirent des gens des banlieues au centre-ville, alors c’est vraiment excitant , dit Adam Keresztes.

Ouvrir en mode plein écran Des équipes de basketball 3×3 ont joué sur les nouveaux terrains de basketball. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Le festival ne se cantonne pas qu'à l'art graphique. Cette année, l'espace aménagé comprend des nouveautés, dont un écran géant gonflable, pour y projeter des films la nuit et 3 terrains de basketball.