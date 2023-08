Feux de forêt : un ordre d’évacuation touche la Première Nation de Lytton

Deux ans après avoir été fortement touchée, la Première Nation de Lytton est à nouveau visée par un ordre d'évacuation en raison d'un incendie qui brûle à proximité, celui de la montagne Stein. Elle a demandé vendredi aux résidents de 4 communautés situées au nord du brasier de quitter leurs domiciles et de se diriger vers Lillooet.

La région, particulièrement exposée aux feux de forêt, est de nouveau activement surveillée.

L’ordre d’évacuation touche une quinzaine de propriétés des communautés Yawaucht 11, Tsaukan 12, Cameron Bar 13 et Lytton 13A. Selon l’agente d’information de BC Wildfire, Aydan Coray, le terrain sec et escarpé sur lequel l’incendie gagne du terrain, rend la tâche complexe.

Le feu de la montagne Stein brûle depuis la mi-juillet sur une superficie d’environ 350 hectares, et il est situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Lytton. À proximité, un autre feu, celui de Ponderosa Creek, est aussi non maîtrisé.

Des arbres en feu devant le lac Adams, en Colombie-Britannique, dans la nuit du 2 août. Photo : Fournie par Michelle Bazina

Un peu plus au nord, le feu de Lower East Adams Lake, qui couvrait jeudi une superficie de 25 kilomètres carrés et qui a forcé l’évacuation d’une centaine de personnes, a doublé de superficie et s’étend désormais sur près de 50 kilomètres carrés.

Les autorités demandent aux plaisanciers d’éviter de naviguer dans la partie sud, et est, du lac Adams ce long week-end, en raison de débris liés au feu et dans le but d’éviter d’interférer avec le travail des équipes de pompiers.

Dans l’extrême sud de la province, à la frontière canado-américaine, près d’Osoyoos, le district régional d’Okanagan-Similkameen a étendu samedi des alertes et ordres d’évacuation à une poignée de propriétés, en raison du feu de forêt d’Eagle Bluff. Le brasier, toujours non maîtrisé, s’étend sur 70 kilomètres carrés.

Le Canada connaît cette année une saison historique des feux de forêt. Photo : BC Wildfire Service

Samedi soir, BC Wildfire rapporte qu’environ 360 feux sont actifs à travers la Colombie-Britannique. Une douzaine d’entre eux sont considérés comme de grande envergure ou menaçants pour la sécurité du public.

Selon Armel Castellan, météorologue d'Environnement et Changement climatique Canada, la province va devoir se préparer à un autre épisode de chaleur autour de la mi-août.