L’initiative Retour à l’école fait le bonheur de 100 enfants sherbrookois

Samedi, 100 enfants ont pu repartir avec un sac à dos rempli de crayons, d’effaces, de cahiers et de cartables. Ils ont tout ce qu’il faut pour la rentrée scolaire grâce à l'initiative Retour à l'école.

On offre une journée vraiment festive et familiale où les gens peuvent arriver et on avait leur liste de fournitures scolaires. L’enfant choisissait lui-même son sac à dos et ses fournitures , lance fièrement le coordonnateur de l'initiative, Michael Joseph.

Ces jeunes ont pu faire ces précieuses acquisitions grâce à un partenariat effectué avec le Réseau d’appui pour les familles monoparentales et recomposées de l’Estrie (RAME) et avec le Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC). Ces deux organismes ont ciblé les familles qui avaient des besoins particuliers pour la rentrée scolaire.

On a eu par exemple un papa ou une maman monoparentale qui était là avec ses trois ou quatre enfants. On a aussi eu des personnes immigrantes qui viennent tout juste d’arriver. […] C’est tout nouveau pour eux. On avait aussi des interprètes, car ce n’est pas tout le monde qui parlait français.

Pour sa première année, l'initiative Retour à l'école a réussi à amasser près de 8700 $ afin de rendre cette journée possible. On s’est inspiré de d’autres villes qui le faisaient, mais c’est notre première édition , a lancé fièrement le coordonnateur.

Après avoir minutieusement choisi leur matériel scolaire, les enfants pouvaient ensuite se rendre au coin maquillage afin de joindre l'utile à l'agréable. Les familles ont aussi pu repartir avec une boîte à lunch et des coupons pour des commerces de la région.