Tournoi de golf record pour les 100 ans de la municipalité de Bégin

Les festivités entourant le 100e anniversaire de la municipalité de Bégin ont été un franc succès. Le tournoi de golf organisé pour l'occasion samedi a accueilli un nombre record de joueurs.

L'organisateur du tournoi, Gérard Perron, était particulièrement fier d'avoir réuni 52 équipes.

Il a passé au-dessus de 200 joueurs, c’est un record! On a organisé beaucoup de tournois et on n’a jamais eu 52 équipes.

Pour la petite municipalité de 850 habitants, le terrain de golf est un moteur économique important.

C’est un terrain qu’il faut que le monde viennent découvrir parce que c’est important pour notre économie. On tient tellement à ce que ça continue!

Même son de cloche du côté du maire, Gérald Savard, qui se réjouit de la reprise du club l'an dernier. Le site, qui se nomme maintenant Le Nordik réserve boréal, exploite le golf, le camping et offre plusieurs activités.

Ça fait partie du développement économique, le tourisme, aussi pour la santé , précise-t-il.

J'ai le béguin pour Bégin

25 ans plus tard, le slogan "J'ai le béguin pour Béguin" est toujours d'actualité, affirme le maire Gérald Savard.

Depuis la COVID, les villages du Québec ont changé. Je me souviens, il y avait 25 maisons à vendre il y a deux ans et aujourd’hui il y en a peut-être une.

Selon lui, l'arrivée de la fibre optique y est pour beaucoup.

Ce qui est gros pour les municipalités, c’est le cellulaire et la fibre optique. La personne va faire du télétravail à distance, elle peut travailler pour le ministère et c’est ce qui fait qu’une municipalité comme Bégin va survivre et devenir encore plus populaire , ajoute Gérald Savard.

La réouverture du dépanneur du village a aussi été un facteur important pour l'économie de Bégin.

D'après l'entrevue de Priscilla Plamondon-Lalancette