La société américaine Meta a commencé à bloquer le contenu d’information canadien sur ses populaires plateformes Instagram et Facebook.

L’entreprise de Mark Zuckerberg déploie ainsi une tactique pour défier la Loi sur les nouvelles en ligne.

Cette loi fédérale — le projet de loi C-18 — vise à forcer les géants du web à verser des redevances aux médias lorsque les contenus d’information canadiens sont partagés sur leurs plateformes.

Au Nouveau-Brunswick, certains médias se préparaient déjà à ce bras de fer avec les multinationales comme Meta et Google.

On doit revoir notre façon de faire et rediriger vers des contacts plus directs avec l'auditoire , dit Francis Sonier, l’éditeur-directeur général de l’Acadie Nouvelle.

Ce n'est pas la première fois, a-t-il noté dans une entrevue vendredi, que les médias subissent les caprices de Meta. On a déjà vécu ça, une baisse d'achalandage liée à Facebook parce que les algorithmes avaient été changés .

Des gens consultent leurs téléphones. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Amr Alfiky

Les abonnements et les infolettres font partie de la stratégie de l’Acadie Nouvelle, indique Francis Sonier. Les Canadiens peuvent d’ailleurs recevoir un crédit d’impôt pour leurs abonnements aux nouvelles numériques d’un grand nombre de médias (Nouvelle fenêtre).

D'ici le 1er septembre, nous aurons une application mobile qui permet, justement, de rejoindre les gens autrement en les interpellant en envoyant des notifications, par exemple, et les gens pourront aussi choisir leurs contenus par régions et par thématiques , mentionne par ailleurs Francis Sonier.

Au Moniteur Acadien, on prévoit aussi interpeller le public.

On va lancer nos campagnes "réabonnez-vous au journal Le Moniteur Acadien" , souligne Jason Ouellette, directeur général de l’hebdomadaire du sud-est du Nouveau-Brunswick.

L’incertitude existe néanmoins, ajoute ce dernier. Depuis une quinzaine d’années, le mouvement des internautes est dicté par le contenu qu’ils voient passer sur les réseaux sociaux.

Jason Ouellette Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

On est inquiets , admet Jason Ouellette. On a peur que les gens ne visitent plus notre site web, parce qu'ils passent souvent par ces plateformes de Meta.

Un impact certain

Cette appréhension est justifiée, selon Marie-Linda Lord, professeure titulaire en information-communication à l'Université de Moncton.

Il est bien difficile de prédire combien le paysage des médias francophones en Acadie pourrait être transformé par ce conflit.

C'est un grand défi. Il y en a certains pour qui ça sera une catastrophe, pour d'autres ils vont survivre c'est certain, ça va dépendre comment on va s'y prendre , dit Marie-Linda Lord.

Marie-Linda Lord, professeure titulaire en information-communication à l'Université de Moncton, en entrevue le 10 mars 2023. Photo : Radio-Canada

Pour une plateforme comme Facebook qui n’a plus l’impact d’autrefois, défier les lois comme Meta l’a fait en Australie, puis maintenant au Canada, ne comporte pas que des avantages.

L'intérêt des utilisateurs envers cette plateforme pourrait toutefois de diminuer en l'absence de contenu d’information, forçant certains internautes à s’adapter et tout simplement changer leurs habitudes, suggère Marie-Linda Lord.

Pour l'instant, l'impact est difficile à mesurer, étant donné que les répercussions des décisions de Meta sont très graduelles , selon Francis Sonier, de l’Acadie Nouvelle. Certaines personnes ne voient plus nos contenus. D'autres, oui.

Il y a aura un impact, certainement , dit-il. Une certaine portion de nos visiteurs sur notre site web proviennent des médias sociaux, dont Facebook. On doit s'attendre à une diminution de l'achalandage, mais c'est très difficile à l'heure actuelle d'identifier à quel niveau ce sera.

D’après le reportage d’Isabelle Arseneau et avec des renseignements de Janic Godin