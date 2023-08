Le Grand Prix des records

Deux nouveaux records ont été fracassés cette année au Grand Prix de Trois-Rivières. Tout d’abord, le pilote de NASCAR Pinty's originaire de Saint-Léonard d’Aston, Marc-Antoine Camirand, a réalisé le tour de piste le plus rapide de l’histoire du Grand Prix, en 1,06,532 minute. Celui-ci s’est aussi démarqué lors des essais libres et des séances de qualifications plus tôt samedi.

Le pilote reste toutefois modeste devant cet exploit, en affirmant que le plus gros du travail reste à faire demain . Il pourra s’élancer de la première position lors de la course finale de dimanche.

On garde la tête froide, on apprécie le moment, mais demain on sait qu’on a une grosse journée.

Le plus jeune de l'histoire

À 15 ans et deux mois, Olivier Pichette est devenu samedi matin le plus jeune pilote de l’histoire du Grand Prix de Trois-Rivières

Il a réussi à se placer parmi le top 10 à sa première course dans la série des légendes modifiées, de petits bolides propulsés par des moteurs de moto pouvant atteindre 175 km/h.

Olivier Pichette est le plus jeune pilote à faire partie du Grand Prix de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Le jeune pilote a pu profiter des enseignements de nul autre qu’Alex Tagliani, un pilote canadien d'expérience, en fréquentant son école de karting.

Ça a été vraiment un bon coach. Je l'ai beaucoup aimé dans mes trois ans de karting avec lui. Il m'a entraîné en performance, à apprendre les lignes de courses. Le karting, c'est la meilleure machine pour apprendre. C'est grâce à lui si je suis ici maintenant , affirme-t-il.

Selon Tagliani, ce sport est un bon vecteur d’apprentissages.

Le karting, c'est une école de vie. Tu fais affaire avec beaucoup d'adultes et ça mature un jeune rapidement. C'est une grande chance de mettre les fesses dans une voiture au grand prix de Trois-Rivières, peu importe la série.

Plaidoyer pour la pérennité du GP3R

Les pilotes québécois les plus connus militent pour la survie de l'événement qui combat un vent de face depuis quelques années. En contrepartie, des groupes écologistes espèrent y mettre fin. La Ville de Trois-Rivières a notamment réduit son financement pour le spectacle de feux d’artifice. L'événement est d’ailleurs passé de deux fins de semaine, à une seule.

Une manifestation en opposition au Grand Prix est également organisée par le Comité mobilisation climat Trois-Rivières ce dimanche, lors de la dernière journée de l'événement.

Pour le groupe, le financement octroyé par le gouvernement du Québec est absurde dans un contexte de crise climatique et de crise du logement à Trois-Rivières.

Mais pour les pilotes, la réalité est tout autre.

Moi je roule ici depuis 1996. La ville ne peut pas se passer du GP3R. Ça ferait mal au coeur.

Au-delà de leur gagne-pain, les pilotes espèrent préserver protéger les retombées économiques de l'événement pour la ville. Selon l’organisation, le Grand Prix engendrerait 17 millions de dollars de profits pour les commerçants.

C’est la plus grosse [course] de l’année pour nous

Les estrades étaient toutefois bien garnies lors des courses du samedi, une journée habituellement moins achalandée.

Avec les informations de Jonathan Roberge