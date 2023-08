Cornwall : les occupants d’une résidence pour aînés reçoivent un avis de départ

Le propriétaire d'une résidence pour aînés de Cornwall qui compte 40 résidents affirme que son établissement est si vieux qu'il doit être remplacé, ce qui amène certaines personnes à se demander où elles vivront ensuite.

Dans un avis daté du 27 juillet, le propriétaire du Heritage Manor, situé dans l'ouest de la ville, a informé les résidents qu'ils devaient déménager avant le 25 octobre et que la démolition aurait lieu en novembre.

L'âge du bâtiment est la raison pour laquelle cet établissement aura besoin d'une révision complète , selon l'avis du propriétaire Dean Rushlow, qui n'a pas souhaité faire d’entrevue.

Le bâtiment du Heritage Manor date des années 1970.

Le bâtiment a d’abord été un hôtel dans les années 1970, avant de devenir une résidence pour aînés à partir de 1985.

La direction fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider les résidents à trouver un nouvel hébergement , selon l'avis, qui indique également que la résidence a été en contact avec la Ville de Cornwall au sujet de la situation.

Sue Crepeau, la directrice générale d’un établissement jumeau nommé Heritage Heights, a informé que la moitié des résidents du Heritage Manor seront transférés vers sa résidence dans un avenir proche .

Nous continuons à travailler avec d'autres résidences pour aînés et fournisseurs de soins à domicile pour aider à trouver des logements convenables , a-t-elle expliqué par courriel.

Je ne sais pas encore où je vais aller

À la suite de l’annonce du propriétaire, Angela Sanger, une résidente du Heritage Manor depuis près d'un an, a affirmé qu'elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait.

Je suis un peu contrariée parce que je ne sais pas encore où je vais , a-t-elle confié, ajoutant qu'elle devait rencontrer des travailleurs sociaux au sujet de sa situation.

Angela Sanger ne sait où elle ira lorsque l'Heritage Manor fermera ses portes.

Nous comprenons que cette situation est très perturbante non seulement pour les résidents et leurs proches, mais aussi pour le personnel , peut-on également lire dans l'avis. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette transition se passe le mieux possible pour tout le monde. Il est regrettable que le bâtiment soit arrivé à son terme.

Un porte-parole de l'Autorité de réglementation des résidences pour aînés a assuré par courriel que le Heritage Manor avait pris toutes les mesures nécessaires.

Le maire de Cornwall, Justin Towndale, a quant à lui expliqué que les résidents avaient reçu des informations sur d'autres possibilités d'hébergement, y compris dans certaines unités de logement de la ville.