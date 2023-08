La saison touristique bat son plein à Rimouski, alors que se déroule Les Grandes Fêtes Telus, l'Expo agricole, les Concerts aux îles du Bic et, à partir de lundi, le Festival Country-Western de Saint-Gabriel de Rimouski.

Le site des manèges de l’Expo agricole de Rimouski grouille de monde. Ça fait une fin de semaine condensée, mais c’est très agréable , commente un visiteur concernant la programmation de la fin de semaine. Il y a de l’action, c’est l’fun pour tout le monde!

Ouvrir en mode plein écran Charlotte Cardin fait partie de la programmation des Grandes Fêtes Telus, samedi. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté du Bluesfest / Greg Kolz

Je suis satisfait et content de voir une si belle programmation , commente Jean-Nicolas Marchand, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Rimouski-Neigette. C’est sûr que les semaines de la construction sont une période plus prisée, il y a plus de potentiel au niveau des touristes. Avec les différents événements qu'on a, l’achalandage va pouvoir aider à venir bonifier et avoir de clients, de visiteurs.

C’est sûr que ça ajoute une pression au niveau des prix et des disponibilités , poursuit-il. Si je regarde comment nos commerçants, nos restaurateurs, nos hôteliers offrent des services cet été, je suis extrêmement fier. De jumeler des événements, de condenser, je ne vois pas ça négatif. On a été capables de répondre à la demande. La main-d’œuvre est au rendez-vous pour les restaurateurs cette année.

Ouvrir en mode plein écran L’Exposition agricole de Rimouski se tient sur une base annuelle depuis 1917, c'est le plus grand événement agricole dans l'Est-du-Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Une saison touristique lente à démarrer

Le niveau d'achalandage est resté très fort pendant les semaines de construction pour les deux restaurants , observe le copropriétaire du restaurant Crêpe Chignon, Nicolas Horth. C'était très très semblable aux deux dernières années. Par contre, nous avons remarqué une légère baisse avant [en juin et au début juillet] pour le tourisme. Alors avec cette baisse, je peux affirmer que les Jeux du Québec nous ont aidés à pallier la baisse de tourisme habituelle pendant cette dernière semaine. Beaucoup de parents et de famille étaient au rendez-vous!

Les habitudes de consommation des gens ont vraiment changé suite à la pandémie , observe de son côté Jean-Nicolas Marchand. Ce que la Chambre a constaté en parlant avec différents organisateurs, c'est que les réservations sont arrivées beaucoup plus tard, donc autant qu'avant on réservait, on planifiait d'avance nos semaines de vacances, maintenant on va plus sur le feeling, sur la tentation du moment.

Avec les informations de Sophie Martin et Fabienne Tercaefs