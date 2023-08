La montgolfière, au gré des vents et de ses amateurs

La montgolfière, soumise aux caprices du vent, est une activité remplie d'embûches tenue à bout de bras par des passionnés. Les pilotes de montgolfières sont de moins en moins nombreux à flotter dans les airs.

Partout où elle passe, la montgolfière fait lever les regards et pointer une main au ciel et pourtant cette passion peine à attirer des recrues.

Le monde de la montgolfière, présentement au Québec, est en diminution. Disons qu'il y a beaucoup moins de pilotes qui se joignent à l'entourage du monde de la montgolfière , remarque Louis Lafrance, pilote et propriétaire du Club de montgolfière de Québec.

Si quelques passionnés réussissent encore à faire vivre cette activité, il n’est pas si facile d'en apprendre les rouages.

Pierre-Alexandre Marcoux, pilote depuis 7 ans, le reconnaît c’est un loisir qui coûte cher. L'investissement de départ, la formation plus un équipement, c'est au moins 30 à 40 000 $.

Julie Plamondon constate aussi que la formation n’est pas facile à trouver à proximité. Je dirais que c'est un des principaux obstacles, j'en suis la preuve vivante , relate celle qui pilote depuis 5 ans.

Si tu viens de Québec, de Lévis, y'a pas d'instructeurs en ce moment à Lévis donc faut aller se faire former à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le plus proche.

Mais être bercé par la nacelle du haut des airs a un coût important en plus d’être tributaire de la météo.

De base, quelqu'un va préférer aller s'acheter une voiture de 50 000 $ qu'une montgolfière à 35,40,50,75, 100 000 $ pour exploiter un monde qui est dû à la météo , admet Pierre-Alexandre Marcoux.

La météo est très changeante. C'est pas évident de nos jours, il y a dix ans, on pouvait faire 125 vols par été. Présentement, si on réussit à en faire une quarantaine c'est énorme.

Une passion valorisée dans les festivals

Pour aider ces passionnés, certains festivals continuent d'offrir une vitrine à cette activité, comme le Festivent de Lévis.

La directrice de la commercialisation du Festivent, Stéphanie Lepage reconnaît toutefois que la météo capricieuse empêche de plus en plus les envolées.

On peut avoir l'impression de moins en voir parce qu'au fil des années, le territoire s'est énormément développé tout autour du site de l'événement ce qui fait en sorte que la direction des vents est excessivement capricieuse pour qu'on puisse permettre les envolées. Par contre, on fait voir puis on fait vivre la montgolfière autrement donc on travaille avec des captifs illuminés en soirée, des formes spéciales qui restent attachées au sol, on organise des conférences, des rencontres avec des pilotes.

Avec des informations de Philippe L'Heureux