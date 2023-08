Une première journée officielle des terroirs au Canada

Pour la toute première fois, le Canada souligne officiellement samedi la Journée des terroirs, qui vise à mieux faire connaître la diversité de la nourriture produite au pays et qui demeure ignorée par bien des citoyens.

Chantal Bourque et sa fille Lexie, qui habitent à Sturgeon Falls, sont venues visiter le marché des fermiers de Sudbury samedi.

Le trajet d’un peu plus d’une heure de route en a valu la peine, assurent-elles.

Chantal et Lexie Bourque ont conduit pendant plus d'une heure pour se rendre au marché des fermiers de Sudbury. Photo : Radio-Canada

Moi, j’aime [les marchés des fermiers] pour voir des affaires différentes et aussi pour faire de l’achat local , indique Chantal Bourque.

Pour Lexie, c’était aussi l’occasion de découvrir de nouvelles affaires qu’[elle] n’aurait jamais trouvées en ligne ou dans un gros magasin .

Elles ont fait le tour des kiosques, s’arrêtant notamment à celui d’Ivan Vincent. Habitué du marché, il y vend les champignons qu’il produit et suscite de la surprise chez plusieurs de ses clients.

Il y a plusieurs gens qui sont toujours surpris quand ils découvrent que c’est nous autres qui les [cultivons], qui les [récoltons], qu’on ne les apporte pas du Sud. Ils sont cultivés ici, dans le Nord.

Il estime ainsi que le marché sert aussi à sensibiliser les gens à l’offre de produits agricoles disponibles dans leur région.

Ivan Vincent vend des champignons qu'il produit au marché des fermiers de Sudbury. Photo : Radio-Canada

Samedi, plus de deux cents fermiers, restaurateurs et chefs cuisiniers de partout au pays ont par ailleurs souligné la Journée des terroirs. Cette initiative lancée il y a 20 ans par l’activiste culinaire Anita Stewart a été officiellement reconnue cette année par le gouvernement fédéral.

Le samedi qui précédera le premier lundi du mois d’août sera désormais désigné Journée des terroirs du Canada. Ottawa veut ainsi (Nouvelle fenêtre) rendre hommage à tous ceux et celles qui œuvrent au sein de nos systèmes alimentaires et souligner la variété et l’excellence des aliments qu’ils produisent .

Le fils d’Anita Stewart, Jeff Stewart, qui s’est donné pour mission de perpétuer le legs de sa mère, souligne que la nourriture du Canada évolue .

Lorsqu’on parle de nourriture canadienne, on pense tout de suite à des choses comme le sirop d’érable, le saumon ou le bacon. Oui, tout ça est canadien, mais c’est beaucoup plus que cela maintenant , note-t-il.

Ça évolue rapidement, surtout avec beaucoup de merveilleuses influences qui nous parviennent d’ailleurs, de nouvelles personnes, de nouvelles technologies et de nouvelles manières de faire pousser certains aliments [...]. On est une grande puissance mondiale par exemple dans le domaine des lentilles et la plupart des gens ne le savent pas.

Le chef cuisinier Brent Whitaker a pris part à une foire samedi à Victoria, en Colombie-Britannique, où il a exposé les produits de son entreprise West Pacific Seafoods.

La cuisine canadienne a longtemps été méconnue, mais c'est finalement en train de changer , observe-t-il en faisant allusion aux étoiles décernées l’an dernier par le Guide Michelin à des restaurants torontois.

C’est une reconnaissance de tout le travail que font les fermiers, les pêcheurs, les chefs, etc., de toute la merveilleuse nourriture qu’on a à offrir ici.

Jeff Stewart indique qu’il aimerait voir davantage de Canadiens s’informer par divers moyens sur l’origine de la nourriture qu’ils consomment.