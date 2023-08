Le Culte de Port-Alfred : un festival pour sauver l’église Saint-Édouard

Sauver l’église Saint-Édouard, voilà l’objectif derrière le festival Le Culte de Port-Alfred, qui s’est tenu samedi. Des formations musicales exclusivement régionales se sont produites directement devant l’église Saint-Édouard.

La culture et le patrimoine étaient à l’honneur pour la première édition du festival, dans l’arrondissement de La Baie.

Selon le co-organisateur de l'événement, Andy Ellefsen, l'objectif de l'événement est de sauver l'église, de revitaliser le secteur et de promouvoir la musique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ça fait longtemps qu’on se bat pour sauver l’église, depuis 2016 qu’il y a une corporation Saint-Édouard qui existe pour la sauver. Dernièrement on a eu un bon refus de la Ville pour faire la bibliothèque, depuis ce temps-là on s’est relevé les manches et on s’est dit : " il faut faire un événement majeur pour rassembler la population et sauver l’église, absolument! " , explique celui qui est aussi membre du groupe Orloge Simard.

Ouvrir en mode plein écran La formation Blanc Dehors a offert une performance à 14h à l’occasion de la première édition du festival Le Culte de Port-Alfred. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Pour les festivaliers, il était important de soutenir ce nouvel événement, autant sur le plan de l’église que pour encourager les groupes locaux. Parmi les têtes d'affiche, on retrouve WD-40, Orloge Simard, Crocodile Country Rock et Vie de Quartier.

C’est pour voir les artistes d’ici surtout, ça nous permet de voir la variété musicale qu’on a ici. Je trouve ça important, car ça fait partie de notre histoire , lance une jeune spectatrice.

On est venu encourager les gens qui organisent le festival, c’est plein de souvenirs pour tout le monde cette église-là.

Déjà en après-midi, le co-organisateur était satisfait de l’achalandage.

Le décor, derrière la scène, c'est l’église elle-même. Donc les gens peuvent écouter la musique et apprécier les formes néogothiques du bâtiment qui est très impressionnant , ajoute Andy Ellefsen.

Il précise qu’afin de sauver l’église des travaux urgents comme la toiture et les fenêtres sont nécessaires. Il souhaite que des projets culturels et communautaires soient élaborés pour donner une seconde vie au bâtiment.