Soupir de soulagement à l’aube de la fin du conflit de travail dans les ports de la C.-B.

Au lendemain du vote entourant la troisième entente de principe conclue entre le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWUC) et l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA), le monde des affaires emboîte le pas d’Ottawa, et salue la fin du conflit.

C’est un soulagement, certainement , déclare d’entrée de jeu Pascal Chan, directeur principal du transport, de l'infrastructure et de la construction à la Chambre de commerce du Canada.

Après un mois d’instabilité, des pertes de milliards de dollars, finalement on arrive à une résolution.

Les entreprises de la Colombie-Britannique, mais aussi du reste du pays peuvent enfin souffler , indique Bridgitte Anderson, présidente de la Chambre de commerce du Grand Vancouver.

La Chambre de commerce estime qu’environ 11 milliards de dollars de marchandises ont été affectés au cours de la grève qui a eu lieu dans les ports de la province entre le 1er et le 13 juillet.

Jean-Claude Bernatchez, directeur de l'Observatoire des relations de travail, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, a obtenu copie de cet accord de principe. Selon lui, les points de litige ont été entendus.

Les patrons pourront amorcer leur défi d’automatisation des ports et les travailleurs vont obtenir une partie de ce qu’ils voulaient, notamment au niveau de la sous-traitance et au niveau de la sécurité de l'emploi et des salaires, pour faire face au coût de la vie.

Le 1er juillet, plus de 7000 travailleurs des ports de la Colombie-Britannique ont déclenché la grève. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Il est évalué que pour chaque jour de grève, 5 à 6 jours sont nécessaires pour absorber les retards générés par cet arrêt de travail , a rappelé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers Exportateurs du Québec (MEQ).

Ce conflit de travail a coûté cher notamment aux petites entreprises et on en a encore pour des semaines, voire des mois, avant de pouvoir nous en remettre , a pour sa part déclaré Dan Kelly, président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

La Fédération demande au gouvernement fédéral de désigner les ports comme un service essentiel, et renonce à sa promesse d'interdire les travailleurs de remplacement.

Le milieu des affaires demande des changements

Des groupes d'entreprises ont continué d'appeler le gouvernement fédéral à prendre des mesures à la suite du conflit des travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique, affirmant qu'Ottawa doit veiller à ce qu'une telle perturbation ne se reproduise plus.

Toutefois, le gouvernement fédéral marche sur une corde raide difficile entre les demandes du milieu des affaires et la protection des droits constitutionnels des travailleurs, ont déclaré des experts du travail.

En tout, une trentaine de ports de la Colombie-Britannique ont été paralysés en raison de la grève, dont le port de Vancouver, le plus important du pays. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

D'une part, ils ne veulent évidemment pas offenser la puissante communauté des gens d'affaires. D'autre part, ils ne veulent pas se mettre à dos les groupes ouvriers qu'ils courtisent depuis des années , explique Larry Savage, professeur au département d'études sociales de l'Université Brock, en Ontario.

Après l'annonce des résultats du vote de ratification vendredi, le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan, a publié une déclaration dans laquelle il ordonne aux fonctionnaires fédéraux d'examiner l'ensemble du dossier afin d'éviter qu'une perturbation portuaire de cette ampleur ne se produise à l'avenir.

Cette mésentente a entraîné de graves perturbations au sein de nos chaînes d'approvisionnement, fragilisant notre réputation sur la scène internationale en tant que partenaire d'échanges commerciaux fiable. Nous ne voulons plus jamais que ça se reproduise , a écrit M. O'Regan, ajoutant que d'autres détails seront communiqués sous peu.

Les changements réclamés par les groupes de gens d'affaires, s'ils étaient adoptés, affaibliraient les droits et les pouvoirs des travailleurs dans les négociations et balayeraient les questions clés sous le tapis , nuance pour sa part Barry Eidlin, professeur agrégé de sociologie à l'Université McGill, spécialisé dans les mouvements ouvriers et la politique du travail.

Les libéraux et le Nouveau Parti démocratique ont promis une législation anti-briseurs de grève dans le cadre de leur accord de confiance, a noté M. Savage, ce que le mouvement syndical demande depuis plus de deux décennies.

Avec des informations de Nantou Soumahoro et de La Presse canadienne