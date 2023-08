Le prix à la hausse du panier d’épicerie représente un défi

Selon un récent rapport de Statistique Canada, l’inflation oblige les consommateurs à changer leurs habitudes alimentaires. C’est également le cas d'organismes qui doivent s’adapter et faire des choix différents.

Dans le contexte actuel, la population se voit forcée de faire des choix différents pour joindre les deux bouts.

D’une part, on doit payer plus cher pour notre alimentation, mais il y a aussi le facteur logement. Se loger aujourd'hui coûte beaucoup plus cher, que ce soit en Estrie ou ailleurs.

Dans un récent rapport de Statistique Canada, 70 % des personnes interrogées ont confié acheter moins d’aliments qu’avant. Des Sherbrookois rencontrés au hasard samedi affirment avoir modifié leurs habitudes.

Avant, on aimait ça manger des sushis. On y allait peut-être une fois par mois, explique l’un deux. Là, ça ressemble plus à une fois par mois. D’autres expliquent avoir réduit leur consommation de viandes. J'essaie d’acheter local ou en vrac le plus possible , lance une Sherbrookoise.

Une plus grande clientèle pour Moisson Estrie sans avoir plus de ressources

L'organisme Moisson Estrie ressent le poids de ce changement. En fait, Moisson Estrie est devant un défi de trouver davantage de denrées parce qu’on a plus de gens qui nécessitent un soutien alimentaire via les dépannages alimentaires , explique le directeur général de l’organisme, Christian Bibeau.

L'organisme a connu une augmentation de 25 % de demande de dépannage alimentaire par rapport à 2021 . D'autres défis se présentent. Les besoins sont trop importants. Ce qui fait que pour combler la différence il faut se tourner vers des achats. Il faut avoir des stratégies aussi pour être capable de trouver ces denrées-là , dit M. Bibeau.

Ouvrir en mode plein écran Christian Bibeau est le directeur général de l'organisme Moisson Estrie. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Des solutions pour soulager le portefeuille

Pour les consommateurs, des solutions existent afin de diminuer leurs factures d'épicerie.

Le professeur, Sylvain Charlebois, recommande notamment de choisir trois épiceries différentes afin d’y effectuer des achats sur une période de trois semaines. À ce moment-là, vous allez mieux connaître les conditions de marchés. […] Je visiterais un magasin à grande surface, un magasin à rabais dans votre région et aussi un magasin de spécialités.

Quant à Moisson Estrie, l'heure est à la recherche de solutions pour assurer l'approvisionnement en denrées pour l'avenir. C'est de travailler en groupe, travailler ensemble pour être capable de dire: "comment on va faire pour répondre à ce besoin-là". C'est la lunette qu’on a au moment où on se parle , mentionne le directeur général de Moisson Estrie.

Seulement à Sherbrooke, l'organisme a distribué une valeur totale de 4 M $, en dépannage alimentaire, l'an dernier.

D’après le reportage de Jemima Kalemba