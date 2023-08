La tournée des Jeux Face à Face fait le bonheur des amateurs des jeux de cartes

L’entreprise Jeux Face à Face est en tournée et s’est arrêtée à Saskatoon, samedi, au grand bonheur des amateurs des jeux de cartes.

L'événement a eu lieu à l’hôtel Saskatoon Inn et a rassemblé plus de 120 personnes.

Ces derniers se sont réunis autour des tables pour prendre part à une compétition du jeu de cartes Magic : The Gathering.

Imaginez-vous un jeu d'échecs où chaque joueur amène une stratégie différente. Donc peut-être que vous vous voulez jouer plus de tours dans votre jeu pour être plus agressif, ou peut-être que vous voulez mettre plus de pions pour être plus défensif , explique Kevin Pelletier, qui est le superviseur au département d’achat client auprès de Jeux Face à Face.

Vous avez chacun votre jeu de cartes que vous choisissez vous-même, donc vous pouvez jouer ce que vous voulez , ajoute-t-il.

Celui ou celle qui remportera le tournoi décrochera une place pour le tournoi régional.

D’autres prix incluent l’obtention de crédit pour acheter des cartes.

Malgré la compétition, certains sont venus au tournoi pour s'amuser avant tout.

C’est amusant , indique Jennyfer Rettger, une participante. Ça nous permet de rencontrer des gens et de découvrir de nouvelles façons de jouer à Magic.

Un autre participant Casey Dean indique que cet événement est une façon de rassembler les jeux.

Peu importe d'où tu viens, ça amène du bonheur aux gens , ajoute-t-il.

L’événement Jeux Face à Face poursuit sa tournée dans les prochaines semaines et le tournoi régional aura lieu à Calgary, à la fin du mois de septembre.

Avec les informations de Camille Cusset