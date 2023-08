Une adolescente albertaine morte dans une collision de motomarine dans l’Okanagan

La police rapporte qu’une adolescente a été tuée après que deux motomarines sont entrées en collision vendredi sur le lac Skaha, à Penticton, dans l'intérieur de la Colombie-Britannique. Les autorités ne croient pas que la criminalité ou l’alcool soient entrés en ligne de compte.

En tout, quatre adolescents blessés ont été transportés vers la marina par bateau, où deux médecins en congé et le personnel d’urgence leur ont prodigué les premiers soins, selon la GRC . Ils ont ensuite été transférés à l’hôpital régional, où l’un d’entre eux, une Albertaine de 14 ans, a succombé à ses blessures.

Par une déclaration écrite samedi, la police indique que les trois autres ont été traités à l’hôpital et en sont depuis sortis.

La GRC poursuit son enquête sur l’incident qu’elle qualifie de tragique .

Nos services aux victimes soutiennent la famille et l'assistent dans le rapatriement de la dépouille en Alberta , indique la police fédérale.

Cet incident sur le lac Skaha survient après une série de noyades le mois dernier, qui a poussé les autorités britanno-colombiennes à appeler à la prudence et à rappeler l’importance de vérifier les conditions pour toute baignade en eau libre, dans les rivières, les lacs, ou les plages qui ne sont pas surveillées.

Selon la Société de sauvetage de la Colombie-Britannique et du Yukon, il y a eu 19 décès par noyade jusqu'à présent en 2023, dont 35 % impliquant des bateaux. Qui plus est, plus de la moitié de ce pourcentage est attribuable aux bateaux à moteur.

Avec les informations de la Presse canadienne et Akshay Kulkarni