Un camp d’été pour faciliter l’entrée à la maternelle

Un groupe de vingt enfants âgés de 4 ans participeront à un camp d'été d'éveil à la lecture en Abitibi-Ouest.

Le camp, qui aura lieu du 7 au 18 août, vise à préparer les enfants à leur entrée à la maternelle en favorisant un premier contact avec les mots. Deux enseignantes et deux intervenantes animeront cette deuxième édition du camp d'été, où des lectures collectives et des ateliers de motricité seront au menu.

Presque tous les enfants ont été recommandés par le réseau de la santé, indique Linda Gauthier, directrice des services pour la réussite éducative et à la persévérance au Centre de services scolaires du Lac-Abitibi.

On sensibilise l’élève à la lecture avec des contes, des comptines et des rimes. On commence aussi à les sensibiliser un peu avec les lettres, mais l’objectif ce n’est pas qu’ils sachent leur alphabet à la fin des deux semaines, loin de là! C’est vraiment de les sensibiliser et de leur donner le goût de la lecture , précise-t-elle.

L'activité est offerte gratuitement en raison du financement du Comité de la réussite éducative Abitibi-Ouest. Le transport scolaire et le dîner sont aussi fournis afin de rendre l’activité la plus accessible possible aux familles.

Un camp d’été bénéfique

Les deux semaines vont permettre aux tout-petits de développer une routine et de se familiariser avec leur futur environnement avant la rentrée scolaire.

Un deuxième volet s’ajoute au camp, celui du développement de la psychomotricité, comme tenir un crayon, marcher en ligne droite sur une ligne blanche ou attraper et lancer un ballon , illustre Mme Gauthier.

Ce projet est né après avoir constaté que certains élèves faisaient leur entrée à la maternelle avec des défis, notamment au niveau du langage et de la motricité. Pour certains, c’est un premier contact avec une histoire , observe la directrice des services pour la réussite éducative.

Elle croit d’ailleurs fortement à l’importance de ce camp d'éveil à la lecture pour les enfants d’Abitibi-Ouest.