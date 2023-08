Détenteurs d’une fiche de 12 victoires en 20 matchs, les BlackJacks d’Ottawa n’ont besoin que d’une seule autre victoire pour obtenir leur qualification pour le championnat de fin de saison de la Ligue élite canadienne de basketball (CEBL).

S’ils n’avaient pas encaissé trois défaites serrées pour finir la saison, les BlackJacks n’auraient même pas eu à affronter les Shooting Stars de Scarborough, dimanche soir à la Place TD, pour se rendre à Vancouver la semaine prochaine et espérer soulever le précieux trophée.

Il serait facile de regarder en arrière et de vivre dans le regret, mais ce serait mal connaître l’entraîneur-chef des représentants de la capitale fédérale, James Derouin.

Si tu m’avais dit au début de la saison qu’on allait remporter 12 matchs et jouer les séries à domicile, j’aurais accepté avec le sourire , a commenté le chef d’orchestre au terme de l’entraînement de samedi.

À l'aube des séries, les BlackJacks ont dû dire au revoir à James Jean-Marie et à Emmanuel Akot, qui commencent déjà une nouvelle saison.

L’un de ses protégés, l’ailier Maxime Boursiquot, partage le même avis que son patron. Ce n’est pas l’idéal de finir avec trois défaites, mais c’est ça, le basketball. Tu gagnes et tu perds. Si on fait les bonnes choses dimanche soir, tout va bien se passer , a relativisé celui qui en est à sa deuxième saison avec les BlackJacks.

Scarborough s’amène à Ottawa après avoir battu leurs rivaux de Brampton, vendredi soir. Cette partie a été suivie par les joueurs et les entraîneurs des Ottaviens. Avaient-ils une préférence?

Non, je n’aime pas les deux équipes , a répondu James Derouin, qui est aussi aux commandes du programme masculin des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa. Je voulais seulement regarder notre futur adversaire, les tendances de celui-ci, la rotation des joueurs.

Originaire d'Ottawa, Maxime Boursiquot a commencé son parcours universitaire aux États-Unis avant de le compléter en 2022 avec les Gee-Gees.

Des départs à l’aube des séries

Jeune ligue professionnelle, la CEBL doit composer avec la réalité que chaque équipe perd certains joueurs qui doivent commencer leur saison en Europe, ou ailleurs, au moment où les séries éliminatoires prennent leur envol au Canada.

Chez les BlackJacks, on a dû dire au revoir à James Jean-Marie et à Emmanuel Akot. Mais Maxime Boursiquot ne s’en fait pas avec cela. Tout le monde est prêt. Tout le monde s’aime. On communique bien ensemble. Il y a un bon vibe , a-t-il assuré.

Les BlackJacks lors d'un entraînement plus tôt cette saison.

Visiblement, le basketteur professionnel a bon espoir de l’emporter devant une foule bien remplie. La foule va être un gros avantage pour nous. L’énergie des spectateurs va nous transporter et nous aider , a anticipé l’ancien de l’Université Northeastern.