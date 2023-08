Les averses continues n’ont pas eu raison des adeptes de volleyball rassemblés cette fin de semaine au camping de la rivière Moisie, près de Sept-Îles. Pour son 40e anniversaire, le tournoi Volley-Soleil accueille 900 participants, un sommet pour l’événement.

La plage grouille de silhouettes déguisées au goût des années 1980. Les smashs résonnent, le sable virevolte et la musique vibre. Ici, une manchette en plongeon remet in extremis le ballon dans les limites du terrain. Puis là, un service envoie le ballon directement dans le filet : fin de la manche.

Ils sont venus de partout au Québec, mais surtout de la Côte-Nord, pour participer au Volley-Soleil. 908 joueurs répartis en 227 équipes sur 32 terrains : le réputé tournoi n’a jamais connu un tel niveau de participation.

Ouvrir en mode plein écran Les joueurs du Volley Soleil sont invités à se déguiser au goût des années 1980 Photo : Radio-Canada / Paul Fontaine

Un tournoi quadragénaire

Ça ne cesse de grossir , lance Manon Renneteau, qui gravite autour de l'organisation du Volley-Soleil depuis presque ses débuts. Jouer en bordure de la rivière Moisie et camper sur place sont autant de clés de réussite aux yeux de l'entraîneuse de volleyball nouvellement retraitée.

Le comité organisateur, c’est des marchands de bonheur. Ils en rajoutent tout le temps de plus en plus pour que les gens passent un séjour agréable. On n’est pas inquiet de passer le flambeau à cette belle génération , ajoute-t-elle.

Brian Traverse prend part à l’événement depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui membre du comité de coordination, il se souvient de l’époque où la compétition se déroulait sur seulement trois terrains. Aujourd’hui, cette parcelle de plage du camping de la rivière Moisie, surnommée le bidonville, accueille des dizaines de tentes pour permettre aux joueurs de dormir sur place après les nuits de fête.

Pour ne pas prendre leur véhicule, les jeunes campent ici avec leur tente. Ils ont du bonheur. C’est une fierté pour eux de vivre dans le bidonville!

Ouvrir en mode plein écran Manon Renneteau et Brian Traverse s'impliquent au sein de l'organisation du Volley-Soleil depuis des décennies. Photo : Radio-Canada / Paul Fontaine

Malgré la pluie, une ambiance ensoleillée

En dépit des averses qui s'abattent sur les terrains, l'humeur est à la joie et à la fête. On n'a pas de contrôle sur la météo, mais on a le contrôle sur le bonheur des gens. Je vois le monde sur la plage qui a de gros sourires malgré la pluie qu'on a eue. Wow! C'est fantastique de vivre cette ambiance-là , s’exclame Brian Traverse, arguant du même souffle que Sept-Îles est la capitale mondiale du volleyball .

Samedi midi, aucune partie n'avait été annulée en raison de la pluie. Avec la température, ça laisse à désirer, mais on se fait du fun pareil , souligne le jeune athlète septilien Nathan Boudreault qui évolue aujourd'hui au sein des Titans du Cégep Limoilou à Québec. Le fait qu’il y ait plein de personnes, c’est l'fun. Avec le spectacle de ce soir, ça risque d’être cool , ajoute pour sa part la joueuse Jade Héroux.

Outre les matchs, le Volley-Soleil réserve des spectacles de musique à ses participants, dont celui en hommage aux Cowboys Fringants samedi soir.

Ouvrir en mode plein écran Le Volley Soleil est né sur cette parcelle de terrain, qui accueille aujourd'hui les joueurs pour la fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Paul Fontaine

Les fonds récoltés lors du tournoi seront versés aux Macareux, un club de compétition civile pour les jeunes athlètes de volleyball de Sept-Îles. C’est pour la relève. Les jeunes jouent au volleyball tout l’hiver et partent en compétition. Ils vont aussi participer aux Jeux du Québec , explique la responsable des communications du Volley-Soleil, Zéa Blackburn.

En juillet dernier, l’Omnium dans l’Vent, porté par le même comité organisateur que le Volley-Soleil, avait lui aussi connu une participation record pour sa 35e année, rassemblant 274 équipes.