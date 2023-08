Des Estriens doivent s’armer de patience devant les intempéries

Dame nature continue de donner du fil à retordre aux Estriens. C’est le cas pour des habitants de la rue Rodrigue à Sherbrooke. Encore une fois, ces derniers ont vu leur terrain inondé lors de fortes précipitations, vendredi soir.

Selon une résidente, c'est la cinquième fois que ce genre d'événement survient cet été. Juillet 2023 est d'ailleurs le mois de juillet le plus pluvieux jamais répertorié à Sherbrooke par Environnement Canada. La ville a reçu presque trois fois plus de précipitations qu'à l'habitude pour cette période.

Un nouveau ponceau qui se fait attendre

Des pluies diluviennes ont causé des dégâts dans la municipalité de Stoke lors de la fête nationale du Québec. Le ponceau situé sur le 13e rang avait alors cédé.

Ouvrir en mode plein écran Claude Labrie souhaite que le ponceau soit réparé. Photo : Radio-Canada / Joel Provencher

Claude Labrie possède une terre dans ce secteur. Il déplore que le ponceau ne soit toujours par réparé après plusieurs semaines. On est producteurs forestiers et on coupe du bois. C’est impossible qu’un fardier vienne chercher du bois pour le transport. Ça passe difficilement à pied… On ne peut plus pratiquer ça.

On utilise notre terre comme villégiature aussi. Les fins de semaine, je suis ici avec mes enfants et ma blonde, c’est moins agréable. S’il arrive quelque chose, je n’ai pas de véhicule, il n’y a rien d’urgence qui peut passer. Nous sommes bloqués à cet endroit précis.