Un tournoi de baseball à la mémoire du jeune Félix Girard

De nombreux amateurs de baseball se sont regroupés à Hébertville cette semaine pour rendre hommage au jeune Félix Girard, décédé tragiquement dans un accident de VTT, il y a plus d'un mois. Le tournoi de balle donnée Weetouches a été renommé Tournoi Félix-Girard en son honneur.

Quelques centaines de personnes ont tenu à soutenir la famille de Félix Girard à leur manière en participant au tournoi. L'adolescent de 13 ans a perdu la vie dans un accident de VTT survenu le 22 juin dernier. Un drame qui a largement secoué cette petite communauté du Lac-Saint-Jean.

C'est un petit garçon qui était super dynamique, qui était connu de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il mérite qu'on lui rende hommage de cette façon-là. C'est pour ça qu'on est fier de le faire et qu'on est content de le faire aussi , raconte un membre du comité d’organisation, Dave Simard.

Dave Simard est l'un des bénévoles à l'origine du tournoi en l'honneur du jeune Félix Girard.

Dix-neuf équipes ont participé au Tournoi Félix-Girard. La plupart proviennent de la région, mais certaines sont composées de joueurs de partout au Québec.

Des amis de la famille, comme Marie-Pier Morel, ont voulu soutenir la famille.

On est venu jouer à la balle pour le beau Félix, qui est dans le fond le garçon de mes amis. Donc on est des amis de Sept-Îles, de Saint-Hyacinthe... On s'est fait une équipe il y a trois semaines avec des amies, on s'est comme crinqué. On a fait une équipe et on est venu jouer , explique la membre de l'équipe les Quatre coins du monde.

Environ une centaine de personnes étaient présentes pour encourager les joueurs.

Le tournoi se poursuit jusqu'à dimanche et tous les bénéfices de l'événement seront remis à la famille de Félix Girard. Jusqu’à maintenant, un montant de 43 000 $ a été remis en dons à la famille grâce à une campagne de sociofinancement.