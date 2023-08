Le CISSS de l’Outaouais se cherche toujours un président-directeur général

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais est toujours à la recherche d'un président-directeur général (PDG) cinq mois après le lancement de l’appel de candidatures.

Si ce poste est vacant depuis le mois de mai dernier, c’est l’ancien président-directeur adjoint de l’établissement, Yves St-Onge, qui assure l'intérim depuis janvier.

Malgré les efforts de recrutement, aucun candidat n’a été retenu pour le moment, et ce, même si les candidatures sont loin d'être nombreuses. Un deuxième appel a donc été lancé afin de trouver la perle rare.

Pour le président d’Action santé Outaouais, Denis Marcheterre, cette situation est tout sauf étonnante.

Denis Marcheterre, président d'Action santé Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il fallait peut-être s’y attendre, car il est difficile de trouver quelqu'un d’assez compétent et d'assez motivé en Outaouais. Ce n'est pas une job facile, il n’y a pas [beaucoup] de personnes qui font la queue pour prendre cette position-là.

Si M. Marcheterre assure que la situation n’est pas inquiétante présentement en raison de la présence de M. St-Onge, il admet que le roulement assez considérable au poste de PDG au CISSS de l'Outaouais est quant à lui préoccupant.

Ça fait quand même plusieurs [personnes] qu’on passe dans cette position-là en quelques années , évoque-t-il. C’est un peu inquiétant, c’est un peu intrigant, parce qu’évidemment, cela ajoute de l’instabilité au sein de l’organisation. Et ça, ce n’est pas à l’avantage des usagers ni des professionnels de la santé.

Processus de recrutement questionné

Selon lui, des efforts devront ainsi être entrepris afin de s’assurer que le futur titulaire demeure en poste plus que seulement quelques années. Il relève toutefois que le processus de recrutement pourrait jouer un rôle, celui-ci étant peut-être un peu trop bureaucratique .

C’est long, c’est normal, mais il y a tellement d’étapes à suivre que finalement, on se demande si c’est vraiment utile , confie-t-il. C’est vrai qu’il faut être patient, qu’il faut prendre le temps de trouver la bonne personne, mais est-il nécessaire d’ajouter autant [d’étapes qui font en sorte] que c’est si inflexible comme processus?

Selon M. Marcheterre, un certain nombre de candidatures sont nécessaires pour que ledit processus aille de l’avant. Ensuite, le candidat retenu doit notamment passer par des comités, se soumettre à plusieurs entrevues et approbations et même obtenir l’aval du Conseil des ministres.

Est-ce que c’est nécessaire de passer par le ministre ou par un comité quelconque pour mettre quelqu’un dans un poste en Outaouais? Est-ce que le CISSS de l’Outaouais ne pourrait pas faire cela à l’interne plutôt que le ministère de la Santé? s’interroge-t-il.

Un poste clé

Le président d’Action santé Outaouais assure que le poste de PDG du CISSS de l’Outaouais est absolument essentiel puisque le titulaire remplit le rôle de relais entre les professionnels de la santé, les usagers, le réseau de la santé et le ministre.

L’offre d'emploi mentionne d’ailleurs que la personne titulaire de l’emploi est l’ultime responsable de l'administration, du fonctionnement et du déploiement du CISSS , et ce, en fonction des orientations ministérielles et de l’atteinte des résultats attendus .

Yves St-Onge assure l'intérim au poste de PDG actuellement. (Photo d'archives) Photo : Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ)

Le PDG fait du dialogue politique avec les élus locaux et le ministre de la Santé, il fait les relations de travail avec les syndicats, il fait les relations publiques avec les usagers. Ça prend quelqu’un qui non seulement soit bon administrateur mais également quelqu’un avec un flair politique assez aigu , explique M. Marcheterre.

Les candidatures seront recueillies sur le site Web du Secrétariat aux emplois supérieurs du gouvernement du Québec jusqu’au 8 septembre prochain. Selon la fiche de ce poste, le traitement applicable varie de 218 223 $ à 283 693 $.

Invité à réagir à propos du processus d’embauche et de la vacance au poste de PDG , le CISSS de l’Outaouais n'avait pas d'intervenant disponible pour une entrevue samedi. Quant au ministère de la Santé, il n'avait pas donné suite au moment de publier ces lignes.

Avec les informations de Julien David-Pelletier