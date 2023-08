Les pluies torrentielles du début de l’été n’ont pas fini de faire des dégâts. Après avoir eu raison d’une bonne partie des récoltes des producteurs, voilà que le mauvais temps s’invite dans les cuisines des restaurants de Québec.

Les conditions météorologiques ont ravagé les champs de la province.

Cette semaine, l’Association des producteurs maraîchers du Québec révélait qu’entre 10 et 100 % des récoltes avaient été perdues, dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Ces maigres récoltes ont maintenant des effets néfastes sur les restaurateurs, raconte Hugues Philippin, président du conseil d’administration de l’Association Restauration Québec.

Le prix des denrées a augmenté, les taux d'intérêt sont très élevés maintenant et aussi le coût de la main-d'œuvre a beaucoup augmenté alors c'est certain que nous, on doit s'adapter à ça , précise-t-il.

Arnaud Marchand est chef et copropriétaire des restaurants Chez Boulay, Les Botanistes et Le Bedeau. (Photo d'archives)

Ces maigres récoltes viennent donc s’ajouter à l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre. Rien de simple pour les restaurateurs.

On a beaucoup de gens qui trouvent que ça coûte cher de venir manger au restaurant et c'est vrai, ça coûte de plus en plus cher de manger au restaurant, mais aujourd'hui, malheureusement, on a pas le choix de faire un travail d'ajustement , explique Arnaud Marchand, chef et copropriétaire des restaurants Chez Boulay, Les Botanistes et Le Bedeau.

Facture encore plus salée?

Les prix ont bondi depuis la fin de la pandémie. La rareté de certains produits locaux comme les légumes et les fruits pourrait faire en sorte que la facture augmente, une fois de plus.

De dire qu'il n'y aura pas d'impact, c'est un peu se mentir à nous-même , pense Sébastien Laframboise, chef du restaurant Le Parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec.

À son plus grand désarroi, Arnaud Marchand se voit obligé de s’ajuster.

On a pas le choix de la retransmettre, c'est pas qu'on profite d'une situation, c'est pas qu'on veut s'en mettre plus dans les poches au contraire, on a pas le choix de s'ajuster et il en reste moins à la fin , admet-il.

Ce ne sont pas tous les établissements qui décident cependant d’augmenter leur prix dans le contexte. Au restaurant Le 101 dans le quartier Saint-Roch, le propriétaire Charles Gignac a fait le choix du statu quo, mais la situation demeure complexe.

Ce ne sont pas tous les restaurateurs qui décident d'augmenter le prix de leur menu, c'est le cas de Charles Gignac du restaurant Le 101.

La restauration est très difficile, les marges de profit sont très minces, on a vu beaucoup de nos collègues quitter le marché cette année , mentionne-t-il.

Être créatif

Pour pallier le problème, des restaurateurs doivent faire preuve d’ingéniosité pour essuyer les pertes.

Opter pour différents produits habituellement moins populaires ou modifier certaines recettes phares, toutes les options sont sur la table.

Ultimement, il y a des produits qui se retrouveront juste plus dans l'assiette ou du moins qu'on va sauter une saison , remarque Sébastien Laframboise.

Les chefs doivent faire preuve de créativité pour pallier l'absence de certains produits sur le marché. (Photo d'archives)

Quoi qu’il en soit, le chef exécutif du restaurant Le Parlement ainsi que du Café du Parlement est catégorique : l’entraide entre restaurateurs et producteurs doit subsister pour se sortir de cette crise inflationniste.