Gratia O'Leary, première femme attachée politique auprès d'un premier ministre du Québec, soit nul autre que René Lévesque, s'est éteinte vendredi à l'âge de 82 ans. Dans un message sur les réseaux sociaux, son fils, Christian O'Leary, souligne qu'elle est décédée entourée de sa famille et d'amis proches.

Gratia O'Leary est née à Montréal en 1941. Selon sa biographie tirée du site web de la Fondation René-Lévesque, où elle a été administratrice de 2007 à 2017, elle a fait toute sa carrière dans le monde des communications, particulièrement en politique et en relations internationales.

Elle a épousé Walter Patrice O’Leary en 1960, un des fondateurs du mouvement indépendantiste québécois moderne, notamment des Jeunesses patriotes. Elle a milité au sein du Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN) et ensuite au Parti québécois (PQ).

Implication dans le Parti québécois

D’abord bénévole, elle est devenue, en 1974, attachée de presse du PQ et de son chef, René Lévesque. Au moment de la campagne électorale de 1976, elle était directrice du bureau de presse national. René Lévesque l'a nommée au sein de son cabinet dès le lendemain de l’élection.

Elle a professionnellement été aux côtés de M. Lévesque jusqu’en 1981. Lors des consultations et des élections québécoises et fédérales, elle a repris du service en politique auprès des chefs Jacques Parizeau et Lucien Bouchard.

Elle a aussi été directrice du bureau de presse du camp du oui au référendum de 1995. Elle a poursuivi sa carrière de communicatrice dans le domaine événementiel et dans l’organisation de rencontres internationales.

Hommages politiques

Plusieurs politiciens ont réagi au décès de Mme O'Leary, notamment le premier ministre François Legault, qui a publié un hommage sur les réseaux sociaux.

L'équipe du PQ à Repentigny a également profité de l'occasion pour publier un hommage sur sa page Facebook, vantant sa carrière de longue date au sein de cette formation politique ainsi que son influence positive pour l'avancement des femmes en politique et pour la souveraineté du Québec.

Sur sa page Facebook, Christian O'Leary précise qu'une cérémonie aura lieu dans quelques semaines et que les détails seront communiqués prochainement.