Après avoir parcouru un millier de kilomètres en vélo et à pied entre l'Estrie et la péninsule de Forillon en Gaspésie, Anabelle Guay se lance dans une traversée à la rame jusqu’à l’archipel madelinot. Avec cette Grande Traversée, la jeune femme cherche à promouvoir la diversité corporelle dans le sport.

Anabelle Guay est fébrile. Dimanche, elle entamera la troisième étape – et non la moindre – de son périple. Pendant près de deux semaines, elle parcourra à la rame la distance entre la péninsule de Forillon et les Îles-de-la-Madeleine.

Depuis le 18 juin, la jeune Sherbrookoise de 23 ans réalise un parcours d’aventure en solitaire à travers la belle province. Son périple et sa démarche font l’objet d’un documentaire. Une équipe de tournage l'accompagne d'ailleurs à certains moments de son parcours.

Pour moi, j’avais le désir de parler d’inclusion et de diversité corporelle dans les sports, comme quoi tout le monde peut bouger et se lancer à l’aventure.

Au terme de son défi, Anabelle Guay aura parcouru 1250 km, à vélo, à pied et à la rame, avec une idée en tête : promouvoir la diversité corporelle dans le sport. (Photo d'archives)

La jeune femme se prépare et s’entraîne depuis plusieurs jours à Rivière-au-Renard, en attendant une fenêtre météorologique favorable pour prendre le large. Elle a notamment reçu les conseils et le soutien de sa mentore, l’aventurière Mylène Paquette, qui a traversé l’Atlantique Nord à la rame en solitaire.

Anabelle Guay s'est préparée pendant deux ans pour réaliser cette Grande Traversée dans l'objectif de promouvoir la diversité corporelle dans le sport. (Photo d'archives)

Anabelle Guay considère la troisième étape comme son plus grand défi. Cette dernière section, c’est celle qui me faisait le plus peur, parce que c’est de l’inconnu totalement pour moi, autant à la rame que dans d’autres types d’embarcations. J’ai confiance qu’un coup de rame à la fois je vais me rendre aux Îles-de-la-Madeleine, témoigne-t-elle.

Le parcours d'Anabelle Guay est constitué d'un triathlon revisité, avec des sections en vélo, à pied et à la rame. (Photo d'archives)

Hors de sa zone de confort, la jeune femme a eu l’impression de se surpasser au cours des dernières semaines. De me trouver vraiment seule, dans des endroits reculés dans les bois sans aucune civilisation, sans moyen de communication, ça a vraiment été un défi , dit celle qui a dû composer avec une blessure après s’être foulé la cheville sur le mont Jacques-Cartier. Elle se dit reconnaissante du soutien de son père, qui est allé lui porter de la nourriture tous les trois jours lors de sa randonnée pédestre.

Ça a été rocambolesque, il y a plein de péripéties, de surprises. En vélo, [j’ai eu] des flats, des rayons brisés. À pied, ça a été un grand défi d’apprivoiser la solitude comme ça pendant 22 jours avec un sac à dos de plus de 40 livres sur mon dos. Donc, ça a été un défi physique et psychologique , ajoute-t-elle.

Anabelle Guay a préparé cette Grande Traversée pendant deux ans avant de se lancer à l’aventure. Elle retournera ensuite sur les bancs d’école à l’automne pour poursuivre ses études en psychologie.

Avec les informations de Gabriel Paré-Asatoory