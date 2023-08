Couple en excursion sur l’eau sauve balbuzard pêcheur en détresse

Le 23 juillet, Natalie Parent et son mari Ed se sont embarqués sur un bateau ponton avec des amis, sur le lac Shuswap, près de Salmon Arm, en Colombie-Britannique. Ils ne s’attendaient pas ce jour-là à devoir effectuer une mission de sauvetage d’un balbuzard pêcheur de 18 kilos.

Natalie Parent explique avoir observé l’oiseau de proie se débattre dans l’eau, sans pouvoir en sortir, du même endroit d'où s'était envolé un aigle à tête blanche un peu plus tôt.

Il ne pouvait pas sortir de l’eau. On avait même l’impression qu’il nageait en direction du bateau pour trouver de l’aide , a-t-elle relaté à l’émission Daybreak South sur CBC.

Ouvrir en mode plein écran Le balbuzard pêcheur en détresse, vu du bateau où se trouvaient Natalie et Ed Parent. Photo : Natalie Parent/Facebook

Après une quinzaine de minutes, Ed Parent a décidé de passer à l’action, prenant au passage une nouille de piscine et une serviette.

Lorsque je me suis approché, l’oiseau ne s’est pas débattu, il comprenait que de l’aide était arrivée et il a rabattu ses ailes, dit-il. Il aurait pu me donner un coup de bec, mais il ne l’a pas fait.

C’était extraordinaire , conclut-il.

Une fois sur le bateau, le couple a constaté plusieurs blessures en dessous de l’aile gauche du balbuzard, le résultat, selon Natalie, d’une altercation avec l’aigle pour un poisson.

Soigné au parc animalier B.C. Wildlife Park

Les Parents, propriétaires d’un magasin de produits pour animaux domestiques à Salmon Arm, ont conduit le balbuzard, baptisé Lucky, au refuge animalier de la région, qui l’a ensuite confié aux soins du B.C. Wildlife Park, situé à Kamloops.

Ouvrir en mode plein écran Le balbuzard, que ses sauveteurs ont surnommé Lucky, se remet de ses blessures au parc animalier Wildlife Park à Kamloops. Photo : Natalie Parent/Facebook

La responsable des soins aux animaux, Tracy Reynolds, dit qu’après une opération à l’aile réussie, Lucky est sur la voie de la guérison. Il sera relâché dans la nature dès que son état le permettra.

Selon la Wildlife Rescue Association of B.C., de nombreux balbuzards pêcheurs en quête de poisson doivent être secourus dans les lacs et les rivières du pays, après s’être pris dans des fils électriques ou du matériel de pêche, notamment.

Avec les informations des émissions Daybreak South et Daybreak Kamloops