Bruno Blanchet parcourt 45 km à la course entre Saguenay et Sainte-Rose-du-Nord

Le coureur et animateur de radio, Bruno Blanchet, est de passage dans la région. Cet été, il découvre le Québec au pas de course.

Il a entrepris ce samedi un périple de 45 km entre Chicoutimi et Sainte-Rose-du-Nord. Plusieurs fans étaient présents pour l'accueillir et l'accompagner sur la route. Il découvrira ce coin de la région pour la première fois. Et comme c’est souvent le cas lorsqu’il voyage, il ignorait en matinée où il allait passer la nuit, préférant faire place à l’improvisation.

Ce périple va culminer avec l'enregistrement, devant public, de son émission de radio Le 5 à 7 Carré à l'aréna Roberto-Lavoie de Petit-Saguenay jeudi prochain.

Bruno Blanchet se fait un devoir d’explorer les régions du Québec pour son émission à la course. Il retrouve de cette manière la magie qu’il ressent lors de ses voyages à l’étranger.

Ouvrir en mode plein écran Bruno Blanchet et une dizaine de coureurs de la région ont pris le départ de Chicoutimi samedi matin pour se diriger vers Sainte-Rose-du-Nord. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Je l’explore [la région] en courant plutôt qu’être au bureau et de fouiller sur Internet. L’idée est de créer cet esprit de voyage que je vis à travers le monde, là je le vis à travers le Québec. Ça a le même effet. On n’a pas besoin d’aller loin pour voyager. On a juste besoin de rencontrer du nouveau monde et de voir de nouvelles places , a-t-il mentionné avant d’entreprendre son périple vers Sainte-Rose-du-Nord.

Son passage au Lac-Saint-Jean l’an dernier avait également été très couru. L’humoriste et animateur avoue qu’il tisse des liens privilégiés avec les gens chaque fois qu’il met les pieds dans la région.

C’est spécial chaque fois que je reviens ici. Il y a toujours bien des supporters et c’est du monde qui aime avoir du fun, du monde content de se rassembler, d’aller jouer dehors et ça tombe bien parce que c’est que je propose sans véritable organisation , a souligné Bruno Blanchet.

Avec des informations de Marie-Michèle Bourassa