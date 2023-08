Des vents soudains secouent Stanstead

De forts vents ont touché le campus du College Stanstead, vendredi aux alentours de 19 h 30. De nombreux arbres sont tombés sous la force des vents et une clôture a plié.

Malgré ces dégâts, les forts vents n'ont pas causé de dommages aux bâtiments du Collège de Stanstead. Aucun blessé n'est à déplorer. Il n'y a actuellement pas d'élèves sur le campus.

Des employés qui résident là-bas ont tout de même été effrayés par l'ampleur du vent. La directrice de résidence et enseignante au collège, Magali Gagnon, dit n'avoir jamais rien vécu de tel auparavant.

C'était vraiment impressionnant. On voyait la pluie qui arrivait des deux côtés, des vents extrêmement violents, tous les arbres au complet allaient d'un bord et de l'autre. On se demandait si on devait aller dans le sous-sol. C'était plus grand que nature.