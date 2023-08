Des poubelles vertes livrées aux Réginois en août

Près de 67 000 poubelles vertes seront livrées à travers la Ville de Regina entre lundi et samedi, pendant tout le mois d’août. Ceci est dans le cadre du programme municipal de ramassage de déchets organiques qui entrera en vigueur à partir de septembre.

Ce programme fait partie du but de la Ville de Regina d’empêcher que des déchets organiques ne soient déversés dans les décharges et est une des mesures adoptées pour que la Ville réduise ses émissions à zéro d’ici 2050.

Les résidents recevront leur poubelle verte et un bac de cuisine qui y sera attaché , indique Janet Aird, la directrice du développement de ce programme.

Le bac de cuisine doit être placé à l’intérieur de la maison. Il y a plein d’informations et de matériaux à l’intérieur du bac à cuisine , ajoute-t-elle. Le bac peut être placé sur le comptoir de cuisine pour ramasser le matériel qui va dans la poubelle verte.

Tous les déchets de cuisine, incluant les morceaux de viande, des os, des produits laitiers et de la graisse, ainsi que des déchets de jardin et en papier peuvent être placés dans la poubelle verte.

Le ramassage des déchets organiques se fera chaque semaine entre avril et novembre et chaque deux semaines entre les mois de novembre et mars.

Le coût et un nouveau modèle de paiement

Le lancement du programme de déchets organiques signale aussi un nouveau modèle de paiement qui sera adopté.

À travers ce programme, les résidents de Regina pourront choisir entre une poubelle de 360 litres ou une plus petite de 240 litres.

Ils paieront aussi en fonction de la taille de leur poubelle, soit 193,45 $ par an pour les poubelles de 240 L pu p284,70 $ par an pour les poubelles de 360 L.

Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ayant un faible revenu qui remplissent les conditions requises recevront une remise de 54,75 $ par an.

Jusqu’ici, les frais de recyclage sont appliqués aux factures de services publics, alors que le ramassage d'ordures régulier est catégorisé sous la taxe foncière.

À partir de janvier 2024, les frais de ramassage de déchets réguliers, recyclés et organiques seront appliqués aux factures de services publics.

Avec les informations d’Alexander Quon