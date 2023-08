Place aux costumes et à la musique : le grand défilé du Carnaval caribéen est de retour

Vibrant aux rythmes des chants, de la danse et de la musique des tambours d’acier, le boulevard Lakeshore est rempli de personnages colorés samedi à l'occasion du grand défilé du Carnaval caribéen de Toronto.

Des milliers de participants et une foule monstre sont attendus pour l’événement.

Masahda Lochan-Aristide fait partie de ceux et celles qui participent au défilé pour la première fois cette année.

La jeune femme d'origine trinidadienne et ses sœurs ont préparé des tenues turquoise remplies de diamants inspirées de la princesse Jasmine.

Publicité

Chaque bijou de chaque costume est placé et décoré à la main. Le travail prend des heures et des heures , souligne-t-elle.

Mme Lochan-Aristide explique que les contes de fées font partie des thèmes du défilé cette année. Néanmoins, le festival est bien plus qu’une grande fête pour elle.

C’est une célébration de la liberté, de l’émancipation des esclaves qui ont été emmenés de force à Trinité-et-Tobago , déclare-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La fabrication de costumes se fait à la main et requiert des heures de travail. Photo : Radio-Canada / Fournie par Masahda Lochan-Aristide.

Selon elle, l’événement est un moment rassembleur pour tous, quelle que soit l'origine culturelle, afin d'apprendre à se connaître et de s'amuser.

Un propos que partage le Montréalais d’origine haïtienne, Wolf François.

On doit représenter les Caribéens francophones aussi! C’est important pour nous d’avoir une bonne représentation des Caraïbes, du Canada, de tout le monde!

Son ami Serge Étienne ajoute que le festival est unique en son genre pour son aspect communautaire et culturel.

La culture continue avec nos enfants, nos amis, nos familles. On essaie de passer ça à l’autre génération, nos enfants , déclare-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Pour Wolf François, à gauche, et Serge Étienne, il est important que le festival représente toutes les communautés des Caraïbes. Photo : Radio-Canada

Pour la gestionnaire d’événements de l'Ontario Steelpan Association (Association des joueurs de tambours d’acier de l’Ontario, traduction libre), Stacy Rodriguez, ce festival est entre autres l’occasion d’apprendre aux prochaines générations l’art de jouer le tambour d’acier.

Publicité

Nos plus jeunes joueurs ont cinq ans alors que notre plus vieux joueur est un centenaire , affirme-t-elle.

Un festival payant pour les commerçants

L’événement représente également un énorme coup de pouce économique pour la Ville Reine.

Ce festival est particulièrement important pour les entreprises caribéennes et noires, car c'est vraiment l'occasion de les mettre en valeur , déclare la présidente-directrice générale du Carnaval caribéen, Mischka Crichton.

Ouvrir en mode plein écran Les tambours d'acier sont l'instrument de musique traditionnel utilisé lors du Carnaval caribéen de Toronto. Photo : Radio-Canada / Fournie par Stacy Rodriguez

Selon elle, l’édition de 2022 a directement contribué à la création de plus de 3300 emplois. Il a également engendré 465 millions de dollars de retombées économiques pour la province.

Mme Crichton indique qu'il y aura bien plus de visiteurs et de participants cette année, car il est plus facile pour tous de faire le déplacement pour y participer, y compris les Américains. Ainsi, dit-elle, nous nous attendons donc à ce que tous les chiffres augmentent cette année .

Avec des informations d'Andréane Williams et de Clara Pasieka