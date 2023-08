Le village de Hanna en Alberta retire ses panneaux en hommage à Nickelback

Des enjeux de sécurité et le besoin de remettre à neuf les panneaux installés en bordure d’autoroute, entre autres, ont mené à la décision de retirer la mention « Proud to be the home of Nickelback » ( ou « Nickelback, la fierté de Hanna », en français).

Depuis 2004, les automobilistes qui entrent par l’une des trois entrées du village d'à peine 2700 habitants sont accueillis par ce message, photographié à maintes reprises. En mai, ils ont été retirés.

Le maire, Danny Povaschuk, explique que les fameux panneaux posaient un risque pour les touristes et les admirateurs qui s’arrêtaient pour poser devant.

Le changement est aussi venu d’un désir du conseil municipal de remplacer les panneaux érigés depuis plus de 30 ans, par un message de bienvenue simple, sans y apposer un nom en particulier.

Nickelback, composé des musiciens Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake et Daniel Adair, compte 10 milliards d’écoutes en continu sur les plateformes numériques et est l'un des groupes de rock canadien les plus connus sur la scène internationale.

Ouvrir en mode plein écran Nickelback a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne, lors de la cérémonie des prix Juno à Edmonton en mars. (Timothy Matwey/The Canadian Press) Photo : (Timothy Matwey/The Canadian Press)

Bien que son nom soit celui qui est le plus souvent associé à la municipalité, Hanna a aussi vu naître d'autres vedettes, notamment dans le sport professionnel, comme le joueur de ligne défensive de la LCF , Blake Nill ou encore le lutteur Dave Ruhl.

Un des panneaux a d’ailleurs été remis à l’ancien joueur de hockey des Flames de Calgary, Lanny MacDonald, qui l’a accroché dans un de ses restaurants au Montana. Il a d’ailleurs eu vite fait de le modifier pour ajouter la mention Nickelback et Lanny McDonald, la fierté de Hanna .

La municipalité a fait don du deuxième panneau au musée de Hanna, et le troisième restera accroché au centre d’information pour les visiteurs.

Par ailleurs, un écriteau lumineux sera restauré et placé dans un endroit sécuritaire, prêt à se faire photographier.

Avec les informations d’Ishita Verma de l’émission Edmonton AM sur CBC