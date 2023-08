La Nouvelle-Écosse frappée une fois de plus par de fortes pluies

Deux semaines seulement après les inondations qui ont fait quatre morts et de nombreux dégâts, la Nouvelle-Écosse est à nouveau sous le coup d’avertissement de forte pluie samedi.

On a déjà signalé une quantité totale de 90 à 130 mm de pluie. Une autre bande d’averses est attendue ce soir , peut-on lire sur le site d’Environnement Canada à 11 h.

Environnement Canada prévoit de fortes accumulations de pluies sur certains secteurs de la région d’Halifax, d’Antigonish, de Truro, Guisborough et de Pictou.

Contrairement aux fortes de pluie qui ont frappé la région il y a deux semaines, les précipitations de samedi ne sont pas stationnaires, précise le météorologue Ryan Snoddon.

Les averses se déplacent pendant la journée vers l’est et seront au Cap-Breton en soirée.

Samedi matin, près de 10 000 clients de Énergie Nouvelle-Écosse étaient sans électricité. À 11 h 30, seuls 662 foyers étaient encore dans le noir.

Des dégâts déjà signalés à Halifax

Des précipitations de plus de 100 mm ont déjà été observées en matinée dans la municipalité régionale d’Halifax.

Les fortes pluies tombées en peu de temps ont déjà provoqué des inondations locales, notamment à Eastern Passage et Dartmouth.

La police régionale d’Halifax signale d’éviter le chemin Wyse et la rue Faulkner à Dartmouth. Elle demande aussi aux conducteurs de faire preuve de vigilance sur les routes et de prévoir des délais.

Un tronçon de l'autoroute Bedford est fermé à la circulation, entre la promenade Flamingo et la promenade Bayview.

Bien que le gros de la tempête se déplace, un risque d’orage et de pluie demeure cet après-midi et ce soir dans l’ouest et le centre de la Nouvelle-Écosse, et d’autres averses sont attendues ce soir.

Le beau temps devrait revenir en Nouvelle-Écosse dimanche au moins jusqu’à lundi. Seul l’est de la province risque d’être touché par des averses éparses et un risque d’orage.