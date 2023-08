Pénurie de main-d’œuvre : une tournée de la France pour Panorama Québec

L'équipe de Panorama Québec prépare une mission de recrutement en France qui aura lieu du 2 au 18 octobre prochain pour représenter les entreprises de la région qui ont des besoins en main-d'œuvre.

Pendant trois semaines, des membres du Centre local de développement (CLD) de Rouyn-Noranda feront la tournée de dix salons à travers la France avec des offres d’emploi en main que des entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue leur auront confiées.

Panorama Québec, un service créé par le CLDRN, vise à soutenir les entreprises des MRC de Rouyn-Noranda, d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue dans le recrutement de travailleurs à l’étranger.

C'est la deuxième fois qu'une telle mission a lieu dans le cadre du Mois du Québec en France.

En fait, les entreprises ne se déplacent pas, c’est vraiment Panorama Québec. On va être deux, la première semaine, pour représenter les entreprises là-bas. On part avec leur offre d’emploi, on crée un site internet et on met les offres d’emploi. Ensuite, on rencontre les candidats qui vont être sur place et on leur présente les offres d'emploi que les entreprises nous ont identifiées , explique Ann Gervais, directrice main-d'œuvre et immigration du CLD de Rouyn-Noranda.

Des candidats avec un profil qui correspond à la région

Des organisations de partout au Québec seront de la partie lors de la tournée des salons. Il demeure donc important pour Ann Gervais que l’Abitibi-Témiscamingue se démarque, tout en attirant des personnes qui pourraient réellement s’établir à long terme. C’est pourquoi elle questionnera les candidats à propos de leurs intérêts.

Ce n’est pas du recrutement à tout prix. On ne veut pas que les entreprises perdent leur temps non plus. On veut vraiment des candidats qui viennent ici pour s’établir pour leur projet de vie. Une fois qu’ils ont identifié les grands espaces, la tranquillité, la nature, là on leur vend vraiment la région.

Les entreprises qui ont de l'intérêt sont invitées à communiquer avec Panorama Québec.