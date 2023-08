Lock-out indéfini pour les employés de sept magasins d’alcool au Manitoba

Sept magasins d’alcool de plus seront fermés à partir de samedi, et ce jusqu’à un nouvel ordre, indique la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Dans un communiqué publié vendredi, la société de la Couronne indique que cinq magasins à Winnipeg seront fermés, ainsi qu’un à Brandon et un autre à Flin Flon.

Liste de magasins qui seront fermés, à partir de samedi : Brandon South

Dominion

Flin Flon

Madison Square

Rivergrove

Southglen

Transcona

Un conflit collectif entre la Société manitobaine des alcools et des loteries et le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) qui représente près de 1400 employés et cela a mené à une grève sélective qui a commencé le 19 juillet dernier.

Publicité

Les employés de magasin d’alcool sont sans contrat depuis mars 2022 et demandent une hausse salariale de 3,3 %, alors que la société de la Couronne leur propose une augmentation de 2 %.

Mercredi, leur syndicat avait indiqué qu’ils seraient de retour au travail pendant longue fin de semaine.

Nous sommes déçus que l’employeur ait décidé de prendre cette mesure, après que les employés aient accepté de travailler pour permettre aux Manitobains de profiter de la longue fin de semaine , indique Kyle Ross, le président de la MGEU .

Mardi dernier, sept autres magasins d’alcool avaient fermé leurs portes pour être réapprovisionnés et un lock-out avait été décrété pour les employés.

Trois magasins de plus ont fermé leurs portes vendredi. Cette décision a été prise, après que le syndicat ait indiqué que les employés pouvaient retourner au travail, mais qu’ils ne pouvaient pas recevoir de produits d’inventaire ou réapprovisionner les étagères des magasins.