Un risque d’orage à Moncton plane sur le spectacle de Guns N’ Roses

Des milliers de personnes se préparent à assister au spectacle du groupe rock américain Guns N’ Roses à Moncton, samedi soir. Seule ombre au tableau : Environnement Canada prévoit des risques d’orage.

Environnement Canada prévoit des risques d’orages entre 11 h à 21 h et des averses amenant jusqu’à 30 mm de pluie dans la région durant cette même période.

20 000 spectateurs sont attendus au stade de l’Université de Moncton pour cet événement extérieur de grande envergure. La première partie du spectacle est assurée par l‘auteur-compositeur-interprète Carrie Marie Underwood.

Le gestionnaire des sites d’événements à la Ville de Moncton, Shane Porter, indique que l’équipe de production surveille la situation de près.

C’est assez intense, c’est sûr que s’il y a un risque d’orage on doit surveiller cela de près, mais on garde espoir que le temps va éclaircir plus tard cet après-midi, c’est ce que les météorologues nous disent , dit-il.

Pour le moment, le spectacle est toujours prévu.