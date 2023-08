L’étude de Old Thom pourrait percer les mystères des épaulards de l’Atlantique

Une spécialiste des mammifères marins espère que les visites de l’épaulard solitaire Old Thom dans la baie de Fundy aideront les chercheurs à mieux comprendre le comportement de cette espèce marine et leur présence au Canada Atlantique.

Cela fait deux décennies que l’épaulard Old Thom se déplace presque annuellement dans la baie de Fundy, particulièrement au large de Grand Manan, au Nouveau-Brunswick. Il se promène seul, entouré parfois par de dauphins.

En plus d’être devenu une célébrité locale, des scientifiques s’intéressent de plus en plus à lui, puisque ses schémas de déplacement déroutants en font un cas d’étude unique.

Publicité

Old Thom représente absolument tout pour les recherches futures , clame Lyne Morissette, spécialiste des mammifères marins, de la conservation, de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes et PDG de l’entreprise Expertise Marine.

Bien que le ministère des Pêches et des Océans reconnaisse la présence des épaulards dans les eaux de l’Atlantique Nord et a des documents de référence à cet effet, les connaissances sur la présence de cette espèce dans la région sont limitées.

Quelques observations à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon ont permis de produire quelques données ces dernières années, mais sans plus.

Ouvrir en mode plein écran La biologiste Lyne Morissette. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Lyne Morissette estime qu’il reste beaucoup de travail à faire. La première étape, dit-elle, est de mettre en place un programme de recherche sur les épaulards dans la région de l’Atlantique du Nord-ouest afin de cibler où ils sont, quand ils le sont et pourquoi.

Publicité

Lyne Morissette aimerait aussi collaborer avec des groupes des Premières Nations de la région.

Sur la côte ouest, ils ont des connaissances sur les épaulards, ça fait partie de leur culture , note -t-elle. Nous voulons nous assurer de mettre en lumière les connaissances des peuples autochtones d’ici également.

Un épaulard hors du commun

On ne sait pas ce qui motive Old Thom à se déplacer dans la baie de Fundy. Il se promène aussi régulièrement seul au large des côtes du nord de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis.

Lyne Morissette indique qu’il est très rare de voir un épaulard se déplacer sans ses semblables, entourés d’une autre espèce.

Old Thom n’est pas un cas habituel , confirme Lyne Morissette. Normalement, ce sont des animaux très sociaux et ils se déplacent en troupeaux ou en famille.

Ouvrir en mode plein écran Old Thom a aussi été aperçu au large de Digby, en Nouvelle-Écosse, au mois de juillet. Photo : Facebook : Freeport Whale & Seabird Tours

Lyne Morissette indique qu’il existe des petits groupes d’épaulards dans la baie de Fundy, mais Old Thom ne les rejoint jamais.

Pourquoi est-il plus attaché à un groupe de dauphins et pourquoi il ne retourne pas vers sa famille ou son troupeau ?, c’est une question impossible à répondre , dit-elle. On peut toutefois noter sa capacité d’adaptation.

Selon Lyne Morissette, Old Thom est l’un des rares animaux au monde à comprendre le langage des dauphins. Ceux-ci communiquent en émettant notamment des sifflements et des cliquetis de haute fréquence.

Ouvrir en mode plein écran Des douzaines de dauphins à flancs blancs nagent souvent à côté de l’épaulard Old Thom. Photo : Gracieuseté : Mitch Doucet

L’épaulard est une espèce très intelligente, affirme Lyne Morissette.

Il y a eu une étude, il y a quelques années, où des animaux en captivité avaient passé trois semaines en cohabitation. Un épaulard avait réussi à décoder les communications des dauphins. Il semble qu’il en soit de même pour Old Thom , avance Lyne Morissette.

En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, des entreprises américaines ont tenté de décoder le langage des dauphins, mais les humains n’ont pas encore réussi cet exploit.

Lyne Morissette espère que le comportement atypique de Old Thom permettra aux chercheurs aux États-Unis et dans la baie de Fundy de percer davantage de mystères sur les épaulards.