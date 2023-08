Un homme sérieusement blessé par balle au sud d’Ottawa

Un homme a été grièvement blessé par balle, vendredi soir, au sud d’Ottawa.

Selon la police d’Ottawa, au moins un coup de feu a été tiré à la hauteur du 2500, rue Bank.

La victime a été transportée à l'hôpital. Ses blessures sont sérieuses, mais son état est stable, a indiqué le service paramédic d’Ottawa, en fin de soirée, vendredi.

Aucun détail supplémentaire n’a été partagé par les forces de l’ordre au moment d’écrire ces lignes.

L'Unité des armes à feu et des gangs de la police d'Ottawa a ouvert une enquête et demande aux résidents et témoins de la scène ayant des informations de communiquer avec elle au 613-236-1222, poste 5050.

Avec des informations de CBC