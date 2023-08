La marche de la Fierté trans de Vancouver fait son grand retour

Vendredi en début de soirée, le quartier East Vancouver se pare de rose, de blanc et de bleu à nouveau. Après trois ans d’absence en raison notamment de la pandémie, la marche annuelle de la Fierté trans de Vancouver souligne son grand retour.

Le slogan c'est liberté et célébration, une célébration de qui nous sommes, de notre existence et de l’importance que nous avons dans la communauté , souligne Taz Solace, bénévole pour la marche trans de Vancouver.

Cette marche est l’occasion de rassembler la communauté, de célébrer et de rappeler les ressources existantes , ajoute Taz.

Des groupes comme Trans Care BC existent pour défendre les droits des personnes transgenres.

Ouvrir en mode plein écran Taz Solace, bénévole pour la marche, milite pour une meilleure protection des personnes transgenres. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Ces cinq dernières années, il y a eu du changement. À la fois, on a avancé dans l’éducation et la sensibilisation à la diversité, mais on a vu aussi beaucoup d’élans d’opposition, des discours de haine monter en flèche , explique Olivier Salvas, enseignant et artiste visuel.

Les personnes transgenres représentent le T dans l’acronyme LGBTQ +. Faisant partie de cette communauté, ces personnes se battent toujours pour avoir une place et être bien représentées en société.

Le festival de la Fierté de Vancouver se poursuit pour sa part jusqu’au 6 août.

Avec des informations de Wildinette Paul