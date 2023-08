Coupe d’Afrique des nations au Saguenay : pour l’amour du ballon rond et de la diversité

Le parc Jean-Béliveau de Chicoutimi sera le théâtre d’un événement bien particulier durant tout le mois d’août. Une douzaine d’équipes de soccer composées de joueurs pour la plupart africains vivant au Saguenay-Lac-Saint-Jean vont s’affronter lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Saguenay. Pour ces communautés, c’est une occasion de se retrouver.

C’est en fin de soirée vendredi au parc de soccer du boulevard de l’Université qu’a eu lieu la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition de la CAN . Ils étaient un peu plus d’une cinquantaine de joueurs arborant couleurs et drapeaux à défiler sur le terrain accompagnés des hymnes nationaux de leur pays respectif.

Ouvrir en mode plein écran Les représentants des douze équipes qui s'affronteront lors de la Coupe d'Afrique des nations au Saguenay. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

L’ambiance était à la fête et les participants en ont profité pour parler stratégies et pour faire, parfois, des retrouvailles.

Il y a plusieurs personnes qu’on a rencontrées sur le terrain, grâce au soccer, et qu’on connaissait déjà au pays avant de venir ici [au Saguenay], mais qu’on ne savait pas qu’ils étaient à la même place que nous , raconte un joueur de l’équipe de Côte d’Ivoire.

C’est d’ailleurs le prétexte de l’événement. Bien que le niveau de jeu soit élevé et que les participants prennent au sérieux la compétition, c’est avant tout un moment pour se retrouver.

Voir une compétition de cette envergure au Saguenay, c’est un plaisir pour nous. [...] On a 10 pays africains, on a le Canada et une équipe qui représente l’Amérique latine. Donc, on voit vraiment que ça répond vraiment à l’adage que c’est un sport rassembleur , explique la marraine de l’événement, Salmata Ouedraogo.

Ouvrir en mode plein écran L'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des nations au Saguenay a été organisée par l'Association des Burkinabè du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pourquoi Salmata Ouedraogo a accepté de jouer le rôle de marraine de l'événement. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Cette deuxième édition se veut plus inclusive que la première. En entrevue à Radio-Canada, Alpha Kabinet Keita et Bertrand Naon, des organisateurs de la CAN , soulignent que pour l’édition 2023, deux équipes non africaines ont été invitées à participer ainsi qu'une équipe québécoise et une équipe représentant l’Amérique latine.

Ouvrir en mode plein écran Alpha Kabinet Keita et Bertrand Naon font partie tout deux des organisations qui ont préparé la Coupe d'Afrique des nations au Saguenay (CAN). Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

C’est un ami qui a été invité à former une équipe et qui m’a invité. Je pense qu’on a des chances, il y a eu deux matchs hors-concours et c’était assez serré. Il y a un bon calibre, je dirais que tous les pays africains sont très forts , remarque Gabriel Fortin, joueur de l’équipe québécoise.

L’amour du ballon rond

Si le soccer est un sport parfois moins populaire en Amérique du Nord, de l’autre côté de l’Atlantique, c’est autre chose. Que ce soit les spectateurs ou les joueurs membres d'une équipe participante, tous espèrent que ce sport continuera sa croissance au Québec dans l'avenir.

On aime beaucoup le soccer, c’est le premier jeu traditionnel en Tunisie autant pour les Brésiliens et pour les Mexicains , indique un membre de l’équipe tunisienne.