Baisse d’intérêt pour les produits bio

Comme bien des secteurs, l’industrie du lait bio ressent les impacts de l’inflation. Ainsi, près de 25 % du lait certifié bio doit être mélangé avec du lait conventionnel en raison de la faible demande.

En 2016, une augmentation annuelle de 8 à 10 % était observée pour la demande de lait biologique. Un appel avait même été lancé aux producteurs, les invitant à se convertir à la production biologique. Un objectif de produire 86 millions de litres par année avait été fixé pour 2024. Aujourd'hui, ce sont 80 millions de litres qui sont produits. Toutefois, la demande, elle, n'est plus au rendez-vous.

Ouvrir en mode plein écran La demande pour le lait bio a diminué. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Dans la province, 15 producteurs produisent du lait certifié bio, mais ils ne peuvent pas le commercialiser. Ils obtiennent tout de même le soutien de leur fédération qui leur offre un certain pourcentage de la prime qu'ils obtiendraient si c'était le cas.

On est chanceux en ce moment parce que les Producteurs de lait du Québec ont décidé de soutenir la liste d'attente parce que c'est une réserve stratégique de lait biologique qu'on a fait, parce qu'un jour la demande va revenir. En tout cas, on espère que l'inflation descende, puis que la demande va revenir. Donc ils ont décidé de soutenir cette prime-là, ce qui fait qu'on a 75 % de la prime pour les 10 premiers [producteurs] puis les cinq autres ont 30 % de la prime , a expliqué Michelle Lalancette, directrice des Producteurs de lait biologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ouvrir en mode plein écran Michelle Lalancette est propriétaire de la Ferme Lalan7 et administratrice des Producteurs de lait biologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Cette productrice s'en sort financièrement, mais ce n'est pas le cas pour tous les producteurs.

D’ailleurs, il n’y a pas que le lait qui connaît une baisse. La diminution d'intérêt pour le bio est généralisée pour tous les secteurs, notamment les paniers de légumes.

On voyait une demande moins importante au niveau des paniers, donc au niveau du recrutement, c'était plus difficile cette année avec notre clientèle, la majorité des fermes, en région, puis au Québec ne sont pas arrivées à atteindre le nombre de partenaires requis ou fixés initialement au départ. Donc, il y a un petit peu plus de gymnastique, je vous dirais. En 23 ans de métier, c'est la première fois qu'on faisait face à ça , a illustré Sophie Gagnon, copropriétaire des Jardins de Sophie et président de la coopérative Nord-Bio.

Ouvrir en mode plein écran L’agrotourisme fonctionne très bien aux Jardins de Sophie, constate la copropriétaire Sophie Gagnon. Depuis trois ans, le restaurant connaît un achalandage croissant. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Certains producteurs voient la diversification de leur entreprise comme une avenue pour se développer davantage. D'autres croient que le gouvernement devrait alléger le processus et diminuer les coûts liés à la certification biologique.

D'après un reportage de Laurie Gobeil