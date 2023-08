Insomnie, malnutrition, traumatisme, automutilation… Des enfants de moins de dix ans, détenus avec leur mère québécoise dans des camps du nord-est de la Syrie, vivent dans des conditions inhumaines et dégradantes qui s’apparentent à de la torture.

C’est le constat que fait Fionnuala Ni Aolain, la rapporteuse spéciale de l' ONU sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste, qui a visité fin juillet les prisons et camps de détention contrôlés par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par les États-Unis.

Mme Ni Aolain est la première responsable onusienne à avoir eu accès aux camps surpeuplés d'Al-Hol et de Roj, ainsi qu’à la prison Panorama , où sont détenus 52 000 présumés djihadistes et membres de leurs familles, de 57 pays différents, dont le Canada.

Selon l’ ONU , 60 % des détenus sont des enfants, et la plupart ont moins de 12 ans.

Je ne crois pas qu’il existe sur terre un autre centre de détention où la grande majorité de la population carcérale est principalement composée d'enfants de moins de 12 ans. C’est horrifiant!

Dans un entretien téléphonique avec Radio-Canada, elle dénonce notamment la séparation systématique des garçons de leurs mères par les FDS . Certains de ces enfants ont à peine neuf ans. Cette pratique cause, selon elle, des dommages irréparables et constitue une violation des lois internationales .

On ne parle même pas d’adolescents ici, ce sont des préadolescents , dit-elle, tout en soulignant que cette procédure vise en particulier les ressortissants d'autres pays que la Syrie et l'Irak.

Ouvrir en mode plein écran Vue générale du camp de Roj dans le nord-est de la Syrie où sont détenues des familles de présumés djihadistes. Photo : Getty Images / AFP/DELIL SOULEIMAN

En ce qui concerne les enfants de la détenue québécoise que Mme Ni Aolain a rencontrés, aucun d’eux n’a jusqu’à maintenant été séparé de sa mère, affirme l’experte de l’ ONU , mais ils encourent un risque extrême de séparation.

Publicité

Depuis 2020, le Canada a rapatrié 26 de ses ressortissants (9 femmes et 17 enfants) qui étaient détenus dans ces camps. En janvier 2023, l'organisation canadienne Families Against Violent Extremism (FAVE) estimait à 43 le nombre de Canadiens dans le nord-est de la Syrie, dont plus de la moitié sont des enfants.

Fin mai, la Cour d'appel fédérale a annulé la décision d'un juge qui avait ordonné à Ottawa de rapatrier quatre hommes détenus dans ces prisons.

Comme une condamnation à mort

Quant au sort de la détenue québécoise et de ses six enfants, son avocat, Lawrence Greenspon, affirme qu’Ottawa refuse le rapatriement de sa cliente parce que les autorités estiment qu'elle présente un risque pour la sécurité.

Selon Me Greenspon, la détenue se retrouve désormais face à un dilemme : soit elle renvoie ses enfants au Canada seuls, soit elle les garde avec elle en détention. Si les enfants sont rapatriés seuls, ils seront placés dans des familles d'accueil, selon l'avocat, leur mère n'ayant aucun proche au Canada.

Ouvrir en mode plein écran Les six enfants d'une Québécoise détenue dans un camp du nord-est de la Syrie tiennent un message remerciant l'avocat de leur mère, Lawrence Greenspon, pour ses efforts visant à les faire venir au Canada. Photo : Photo soumise par Lawrence Greenspon

Dans un message daté du 21 juin, le ministère canadien des Affaires étrangères indique que la femme avait des croyances idéologiques extrémistes qui pourraient la pousser à agir violemment. Mais Me Greenspon réfute cet argument, tout comme l’experte de l’ ONU , Fionnuala Ni Aolain.

Publicité

Cette femme est lourdement handicapée, dit-elle. Elle n’est pas en mesure de faire 100 pas sans l'assistance de l’un de ses enfants. Elle est incapable de s'asseoir correctement à cause d’une plaie infectée. Elle souffrait tout au long des 40 minutes que j'ai passées avec elle.

Pour une femme dans sa condition, la laisser seule, sans le soutien de ses enfants, c’est comme une condamnation à mort, ajoute Mme Ni Aolain. C'est inconcevable!

La rapporteuse de l’ ONU n’y va pas par quatre chemins pour critiquer Ottawa et sa proposition de rapatrier les enfants sans leur mère : Aucun être humain ne devrait être invité à faire ce choix et aucun gouvernement civilisé ne devrait proposer un tel choix.

Le Canada a une histoire sombre avec la séparation des enfants de leurs mères et cela n'a pas si bien fonctionné [en référence aux pensionnats pour Autochtones, NDLR]. Je ne connais pas de sociétés civilisées qui offrent aux femmes vivant dans de telles conditions le choix de se séparer de leurs enfants, ce qui est en réalité un non-choix.

Ouvrir en mode plein écran Fionnuala Ni Aolain, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste. Photo : ONU

L’experte de l’ ONU a rencontré trois des six enfants de cette femme, et tous ont moins de dix ans. Ces enfants sont pétrifiés. Cette peur n'est pas inventée, elle n'est pas imaginée, elle est visible quand vous leur parlez , dit-elle. Pour eux, le seul fait d’être sortis de leur tente, où il fait 50 degrés, pour me rejoindre dans une pièce climatisée, où je les ai interviewés, était… Je ne sais même pas quel est le mot utilisé pour décrire cela... C’était un soulagement.

L’un d’entre eux a tellement peur d’être séparé de sa mère par les forces kurdes qu’il ne dort plus la nuit. Il a peur de dormir, car les raids sont généralement menés en plein milieu de la nuit , explique la rapporteuse de l’ ONU . Lors de notre entrevue, qui a eu lieu durant le jour, ce garçon somnolait. Il essayait de rester éveillé pour me parler, mais il était très fatigué.

Imaginez le traumatisme que vivent ces enfants, car ils savent à quoi ressemblent ces raids nocturnes. Ils comprennent la violence qui vient avec. Et ils savent qu'une fois enlevés, ils n'auront presque plus aucun contact avec leur mère ou leur famille.

L’experte affirme avoir demandé de toute urgence au gouvernement canadien de le rapatrier avec ses frères et sœurs et sa mère, car ils vivent l’une des formes de cruauté la plus extrême. C'est une torture psychologique visant les enfants et leurs parents.

L'un de ses frères plus âgés, que Mme Ni Aolain n’a pas pu rencontrer, s’est automutilé , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des femmes et des enfants dans un camp de détention dans le nord-est syrien. Photo : Stephanie Jenzer/CBC

L’avocat de la Québécoise, Me Greenspon, confirme à Radio-Canada qu’il est en discussion avec Ottawa concernant cette affaire. On espère arriver à une résolution et, sinon, on ira devant les tribunaux pour contester la décision du gouvernement de ne pas la rapatrier.

L'administration semi-autonome kurde, dans le nord-est de la Syrie, ne cesse de réclamer le rapatriement des femmes et des enfants étrangers, mais les pays occidentaux avancent lentement, accueillant bien souvent au compte-gouttes des enfants, souvent orphelins.

Pour qu’un gouvernement rapatrie ses ressortissants de ces camps, l'administration kurde a clairement indiqué qu'il suffit d'une demande officielle, d'un passeport, ou de l’équivalent d’un passeport, et d'un représentant présent sur place, qui peut être quelqu’un d’un pays tiers ou d’une ONG. Pas nécessaire que ce soit un représentant d’Affaires mondiales Canada.

Selon le directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Louis Audet Gosselin, l'idéal serait de rapatrier les enfants des Canadiens en Syrie et de pouvoir juger [les parents] qui ont commis des crimes au Canada, tout en leur offrant un suivi aussi bien sur le plan sécuritaire que médical.

Si leur présence là-bas se prolonge, le risque de radicalisation est beaucoup plus grand [en Syrie] que dans les prisons canadiennes , dit-il, affirmant qu'il y a des groupes qui sont toujours fidèles à l'État islamique et qui continuent de radicaliser dans ces camps .

Ottawa préoccupé par la santé des enfants

Deux des quatre Canadiennes rapatriées avec leurs dix enfants en avril dernier ont été arrêtées par la Gendarmerie royale du Canada dès leur arrivée au pays. Selon Me Greesnpon, qui les représente également, ces femmes n'ont pas été accusées au criminel, mais la Couronne cherche à obtenir des engagements de leur part de ne pas troubler l'ordre public, avec des conditions strictes à respecter.

Dans une déclaration envoyée à Radio-Canada, un porte-parole d'Affaires mondiales Canada se dit préoccupé par la santé et le bien-être des enfants canadiens détenus dans le nord-est de la Syrie, compte tenu de la détérioration des conditions dans les camps .

En raison de la nature unique des cas complexes de Canadiens en Syrie, le gouvernement du Canada a adopté un cadre stratégique au début de 2021 pour orienter la prise de décision sur l'opportunité d'accorder une aide extraordinaire, y compris le rapatriement d'un individu au Canada, de citoyens canadiens ou de présumés Canadiens, détenus dans le nord-est de la Syrie, explique John Babcock, tout en refusant de commenter des cas particuliers pour des raisons de confidentialité.

Le ministère de la Sécurité publique, qui est également impliqué dans ce dossier, n'a pas répondu à nos questions.

Le gouvernement fédéral a, par ailleurs, décliné l'offre d'une délégation de la société civile de se rendre dans le nord-est de la Syrie au nom d'Ottawa pour rapatrier les Canadiens détenus. Cette délégation, qui regroupe la sénatrice Kim Pate, ainsi qu'Alex Neve, ancien secrétaire général d'Amnistie internationale Canada, et Scott Heatherington, un diplomate canadien à la retraite, compte s'y rendre malgré tout à la fin du mois pour recueillir des informations sur les Canadiens qui s'y trouvent.