Deux Palestiniens tués en Cisjordanie

Deux Palestiniens ont été tués vendredi en Cisjordanie occupée, un par des soldats et l'autre par des colons, selon le ministère de la Santé palestinien.

Vendredi soir, le ministère de la Santé a fait état de la mort de Qusai Jamal Maatan, 19 ans, tué par balles par des colons dans le village de Burqa , à l'est de Ramallah.

Sollicitée par l' AFP , l'armée israélienne n'a pas commenté cette affirmation dans l'immédiat.

Dans la matinée, le ministère avait annoncé par communiqué la mort de Mahmoud Abou Saan, 18 ans, tué ce matin par des balles de l'occupation [Israël] à Tulkarem , dans le nord-ouest de la Cisjordanie. L'armée israélienne a affirmé que durant une patrouille de routine, des suspects avaient jeté des explosifs et des pierres vers les soldats, qui ont riposté par des tirs à balles réelles .

Une cible a été touchée , précise le communiqué de l'armée, ajoutant qu'aucun soldat n'avait été blessé. Des centaines de personnes ont participé vendredi aux funérailles de Mahmoud Abou Saan.

Son corps a été transporté dans les rues de la ville avant son inhumation, a constaté un journaliste de l' AFP .

Ces incidents surviennent trois jours après qu'un Palestinien a blessé par balles six Israéliens dans une colonie de Cisjordanie avant d'être abattu.

Depuis début 2023, la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, a été le théâtre d'une série d'attaques menées par des Palestiniens contre des cibles israéliennes, ainsi que de violences commises par des colons israéliens à l'encontre des Palestiniens.

Au moins 207 Palestiniens ont été tués depuis le début de cette année dans les affrontements entre Israéliens et Palestiniens, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l' AFP établi à partir de sources officielles.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs et trois membres de la minorité arabe.