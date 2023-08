Environ 168 000 bleuets dans la tarte géante du Festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini

Encore une fois cette année, c’est la célèbre tarte aux bleuets géante qui volera la vedette au 61e Festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini. Cuite vendredi à Alma avec environ 168 000 bleuets locaux, elle sera servie aux festivaliers samedi.

Chaque mois d'août, depuis 1960, le Festival du bleuet anime la ville de Dolbeau-Mistassini. Cette fête marque le début des récoltes et est devenue un véritable incontournable dans ce secteur du Lac-Saint-Jean.

On est le plus vieux festival du Québec, avec 61 éditions, [...] alors c'est agréable de conserver ça. On a une coche à garder et on ne veut pas descendre en bas , a soutenu Cédric Perron, vice-président du festival.

Cédric Perron est le vice-président du Festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini.

Il n'y a que le Carnaval de Québec, qui se tient plutôt en hiver, qui est plus ancien, avec une première édition en 1955.

Une programmation qui a bien changé

En six décennies, la programmation a bien changé. Les concours de mangeurs de tarte aux bleuets et de couronnement de la reine du festival ont fait place à la danse en ligne, notamment avec des mascottes, et aux jeux gonflables.

On a vraiment évolué dans le temps et c’est vraiment agréable de voir l’évolution du festival , a poursuivi le vice-président.

Pour quelques personnes toutefois, la nostalgie d’antan est bien présente.

Dans les années 70, il y en avait plus, il y avait un cirque, des tournois de balle , a débuté un festivalier d’expérience.

Les mascottes sont à l'honneur au Festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini. Sur la photo, Me Bleuet (à gauche) tient le rythme en compagnie de son bon ami d'Albanel, Gourfanel.

C'était plus familial, je crois, d’abord les familles étaient grandes, mais c'est correct comme ça , a poursuivi un autre.

De leur côté, les jeunes disent beaucoup apprécier ce qui est offert.

Il y a plein d'activités à faire, il y a des jeux gonflables, tu vois aussi tous tes anciens amis de l’école , a raconté un jeune homme accompagné d’amis.

Une tarte avec 120 livres de bleuets

Bien que le festival ait évolué au fil des années, il y a une chose qui demeure inchangée : la tarte aux bleuets géante.

C'est la Boulangerie et Pâtisserie Lesage d'Alma qui s'occupe de la concocter et de la cuire.

Mario Lesage appose la croûte sur le dessus de la tarte.

C'est fait avec de beaux bleuets frais d’ici, de l'usine de Saint-Bruno. J'ai une collègue tantôt qui a calculé les bleuets un par un, mais juste pour une livre. Le total en fait c’est 168 000 bleuets dedans. Ça veut dire à peu près quatre caisses de 30 livres de bleuets , a chiffré la pâtissière et copropriétaire, Caroline Desgagné.

La tarte d'un mètre et demi de diamètre, préparée par Mario Lesage, contient aussi une trentaine de livres de cassonade. Elle nécessite trois heures de cuisson.

La tarte comprend 120 livres de bleuet.

Du côté des spectacles, les Trois Accords seront en vedette vendredi soir. Samedi, ce sera au tour de Roxane Bruneau.

D’après un reportage de Béatrice Rooney