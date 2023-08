Des agents de protection de la faune pleurent la mort d’une tortue âgée d’environ 125 ans dont le corps a été transporté au bureau de l’organisme ontarien Turtle Guardians après avoir été retrouvé dans un endroit inhabituel.

Selon les conservationnistes, le squelette de la tortue Grace a été découvert plus d’un an après sa disparition dans un bassin-versant à plus de 15 km de son habitat habituel, près de la municipalité de Haliburton.

Grace, une tortue serpentine femelle, a probablement été relocalisée puis s’est perdue et n’a pas été en mesure de trouver un endroit où hiberner, soutient l’organisme Turtle Guardians.

L’organisme affirme que Grace était aimée et reconnue par les gens de la région au nord-est de Toronto.

Les agents de protection de la faune ne pensent pas qu’un prédateur a tué le reptile centenaire puisque toutes les parties de son corps ont été trouvées au même endroit. Avant 2022, Grace avait été aperçue presque chaque année pendant 40 ans.

Turtle Guardians indique que Grace était la plus ancienne tortue serpentine femelle jamais enregistrée dans les hautes terres de l'Ontario et qu'elle était connue pour n'avoir qu'un seul œil et une carapace distinctive.